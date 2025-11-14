儒鴻、聚陽法說報喜！股價大反攻飆上7個月新高 2026訂單展望更樂觀

儒鴻（1476）、聚陽（1477）近二日接力舉辦法說會並釋出正向展望，激勵成衣族群14日成為盤面強勢焦點。市場預期，品牌商下單動能已見回溫，加上漲價預期心理帶動提前採購效應，終端庫存去化持續順利；再疊加2026年回補庫存需求浮現、世足賽備貨與新客戶加入等多重利多，普遍看好成衣大廠未來營運轉趨樂觀。

在利多帶動下，儒鴻14日股價強勢噴出，盤中一度大漲超過7%，觸及470元，創下七個月新高；聚陽亦狂飆近9%，盤中挺進321.5元，同步改寫七個月新高，雙雙收復4月關稅利空以來的波段高點，買盤明顯積極。

儒鴻總經理洪瑞廷表示，近期觀察到全球品牌客戶因應美中關稅的方式，由過去要求供應鏈分攤成本，轉向重新調整產品價格與定價結構，且占比愈來愈高，有助供應鏈營運回到正常軌道。

儒鴻今年第3季毛利率已重返公司設定的28%至32%區間，公司將持續以新品導入抵銷關稅衝擊。從目前掌握的 Holiday season 與明年訂單來看，市場沒有出現太壞的情境，客戶態度雖仍保守，但比先前更趨穩定。訂單則是從8月以來皆有6個月的能見度。

對於2026年市場展望，洪瑞廷以「充滿挑戰、審慎樂觀」形容。他指出，評估市場最重要的兩個指標為「訂單能見度」與「新品開發需求」，儘管整體環境仍有通膨、地緣政治等不確定因素，但未來幾季這兩項需求都仍穩健，公司並未看到需求急縮的風險。

聚陽法說會亦釋出正向展望。公司表示，2026年在「出貨量、產品價格與獲利能力」三方面，均可望優於2025年。主因外在變數趨穩，關稅框架陸續明朗，匯率波動收斂，加上北美舉辦世界盃足球賽，使運動品牌需求將升溫，運動盤訂單動能有望成為明年主軸，推升毛利結構與接單品質。

聚陽指出，2025年受關稅與台幣升值牽動，營運承壓；然而一旦關稅分擔機制確定、匯率回歸常態，2026年營運表現可望全面回溫。就終端而論，客戶雖受關稅調整而調升零售價，但美國經濟仍具韌性，調價幅度在可接受範圍，需求應為「中性偏溫和」。在此基礎上，法人預估，聚陽2026年出貨量成長幅度將為「中高個位數」，若追加單落地，則有機會突破雙位數。

產品與客群布局方面，運動盤以美系客戶為主，將是2026年亮點，受北美世足帶動，品牌拉貨節奏可望於上半年發酵；同時，運動盤毛利與接單價格優於流行盤，有助整體獲利表現。目前看來，聚陽前五大客戶2026年給予的訂單預估皆優於2025年；日本市場亦不弱，至少不低於今年水準。