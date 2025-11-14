快訊

入冬首波冷氣團下周報到？ 專家估最冷時段：有機會達標

經典賽／卡洛爾接到電話了！確定要打美國隊 「不是困難的決定」

「垃可」疑代收服務停擺！用戶錢繳了垃圾還在家 網爆警方已上門調查

科技股跳水不怕！生醫防護罩啟動 三強各擁題材逆勢漲停

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
國光生技董事長詹啟賢。記者林澔一攝影／報系資料照
國光生技董事長詹啟賢。記者林澔一攝影／報系資料照

美股昨夜重挫，科技股成殺盤重心，那指與費半指數分別大跌2.29%、3.72%，衝擊14日台股開盤情緒。大盤在台積電領跌下，一度急殺逾520點、回測27,500點關卡，市場資金轉入傳產與防禦型個股尋求避風。其中，以生醫族群的逆勢強攻最為亮眼，成為盤面焦點。

其中，台康生技（6589）、國光生（4142）、逸達（6576）三檔同步亮燈漲停。台康生技宣布與全球大廠Sandoz AG再簽第二款HER2陽性乳癌生物相似藥EG1206A全球專屬授權，將可望取得總額1.52億美元（約新台幣 47.2 億元）的簽約金與里程碑金，後續並可依銷售績效再獲獎勵金，強化與Sandoz的全球合作布局。

國光生則受惠疫苗產品被列入WHO疫苗清單，旗下流感疫苗、破傷風疫苗及子公司安特羅的腸病毒疫苗，可望提升國際採購能見度，市場對其海外拓展前景轉趨樂觀。

逸達則公布供應鏈布局進度，啟動法國及印度雙生產基地策略，以提升CAMCEVI長期供應彈性。雖然法國代工廠Fareva在設備升級期間將產生短期影響，但CAMCEVI多國上市、六個月與三個月劑型拓展，以及2026年擬提出第二適應症藥證申請，仍支撐其中長期成長想像。

此外，美時股價亦同步走高，公司公布第3季EPS 5.53元、前三季EPS 13.82元，營運略受Lenalidomide銷售遞延影響，但亞洲市場動能強勁，並預期年底完成Alvogen US收購案，使美時躋身全球前20大專科製藥公司，推動公司邁入下一階段的成長。

在族群買氣擴散下，台生材（6649）、中裕（4147）、寶齡富錦（1760）、台新藥（6838）、美時（1795）、台耀（4746）等多檔個股亦齊步逆勢走高，形成盤面少數逆風上攻的亮點。

整體來看，在台股劇烈震盪、科技股承壓的背景下，生醫族群憑藉基本面利多與防禦屬性，吸引避險資金湧入。

流感疫苗 國光生
美股道瓊重挫797點 科技股領跌、台積電ADR跌近3%

打氣穩定！苗栗公費流感疫苗使用逾八成四 預計12月中可全數用罄

科技股震盪 多元配置為上策

接種疫苗就萬無一失？營養師教「打前打後這樣吃」免疫力升級

廣達10年布局打入輝達...足夠突破代工框架？專家：AI永動機進入關鍵時刻

在股市的聚光燈下，AI伺服器與永動機幾乎成為唯一主題。美股巨頭的本益比衝上雲端，市場追逐輝達的速度令人咋舌；但若仔細拆解這場AI產業鏈的能量來源，台灣的廣達，其實早已是這場革命的隱形引擎。 早在2016年，輝達推出首款AI運算伺服器平台DGX-1，全世界還不明白GPU將改寫未來的那一年，廣達就率先投入代工。這段十年長跑，如今成為廣達最珍貴的護城河。輝達吃下Google、Amazon、Meta與Microsoft等雲端巨頭訂單，也讓廣達以「代工＋雲端品牌QCT」的雙引擎模式同步起飛。

二代補充保費遲早捲土重來…制度肯定會變！股添樂提三大衝擊：「少子化加速」是根本問題

股添樂在最新影音中，延續之前的補充保費討論，進一步說明為何近期會突然出現補充保費改革議題。他指出，真正底層原因不是健保署長的個人決定，而是台灣少子化速度持續加快，甚至已接近國安層級，讓包含健保、勞保等

美國政府開門是利空？降息預期降溫 辣媽：決策者看不清方向、短線有壓

週四（11月13日）美國公債殖利率全面回升，市場在政府關門結束後，重新聚焦聯準會12月份的利率決策預期。 10年期美債殖利率上升4個基點至4.12%，30年期也升至4.71%，2 年期上漲約2個基點至3.60%。 股市方面，美股三大指數下跌，道瓊工業指數下跌約1.65%，標普500下跌1.6%。

台股早盤重挫逾400點跌破五日線 台積電下跌35元開出

台股14日開盤指數下跌87點，開盤指數為27,816點；隨後重挫最低至27,383點，下跌逾400點，一舉跌破5日線。台...

被動元件吸金 這兩檔飆漲停本周天天漲

被動元件漲價題材發酵，本周再度啟動攻勢，蜜望實（8043）、鈞寶（6155）14日持續亮燈漲停， 點火族群的表現，兩家公...

儒鴻、聚陽法說報喜！股價大反攻飆上7個月新高 2026訂單展望更樂觀

儒鴻（1476）、聚陽（1477）近二日接力舉辦法說會並釋出正向展望，激勵成衣族群14日成為盤面強勢焦點。市場預期，品牌...

