科技股跳水不怕！生醫防護罩啟動 三強各擁題材逆勢漲停

美股昨夜重挫，科技股成殺盤重心，那指與費半指數分別大跌2.29%、3.72%，衝擊14日台股開盤情緒。大盤在台積電領跌下，一度急殺逾520點、回測27,500點關卡，市場資金轉入傳產與防禦型個股尋求避風。其中，以生醫族群的逆勢強攻最為亮眼，成為盤面焦點。

其中，台康生技（6589）、國光生（4142）、逸達（6576）三檔同步亮燈漲停。台康生技宣布與全球大廠Sandoz AG再簽第二款HER2陽性乳癌生物相似藥EG1206A全球專屬授權，將可望取得總額1.52億美元（約新台幣 47.2 億元）的簽約金與里程碑金，後續並可依銷售績效再獲獎勵金，強化與Sandoz的全球合作布局。

國光生則受惠疫苗產品被列入WHO疫苗清單，旗下流感疫苗、破傷風疫苗及子公司安特羅的腸病毒疫苗，可望提升國際採購能見度，市場對其海外拓展前景轉趨樂觀。

逸達則公布供應鏈布局進度，啟動法國及印度雙生產基地策略，以提升CAMCEVI長期供應彈性。雖然法國代工廠Fareva在設備升級期間將產生短期影響，但CAMCEVI多國上市、六個月與三個月劑型拓展，以及2026年擬提出第二適應症藥證申請，仍支撐其中長期成長想像。

此外，美時股價亦同步走高，公司公布第3季EPS 5.53元、前三季EPS 13.82元，營運略受Lenalidomide銷售遞延影響，但亞洲市場動能強勁，並預期年底完成Alvogen US收購案，使美時躋身全球前20大專科製藥公司，推動公司邁入下一階段的成長。

在族群買氣擴散下，台生材（6649）、中裕（4147）、寶齡富錦（1760）、台新藥（6838）、美時（1795）、台耀（4746）等多檔個股亦齊步逆勢走高，形成盤面少數逆風上攻的亮點。

整體來看，在台股劇烈震盪、科技股承壓的背景下，生醫族群憑藉基本面利多與防禦屬性，吸引避險資金湧入。