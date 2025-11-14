20億補助活水來了！國旅大利多炸出買盤 雲品、夏都、富野逆勢大漲

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
旅行團示意圖。圖／AI生成
台股14日受到美股重挫拖累走弱，不過，傳產股強勢回歸，觀光股中的「度假飯店族群」成為盤面亮眼。隨著政府敲定明年起將推出「平日住宿優惠方案」、釋出平日住宿券刺激旅遊消費，市場押注國旅旺季提前啟動，雲品（2748）、夏都（2722）、富野（2736）等買盤湧現，股價逆勢大漲。

雲品盤中股價衝上46.5元，漲幅5.3%；夏都同步走強，盤中高點達30.15元、漲幅5.2%；富野則來到16.3元、上漲3.5%。市場看好，度假型飯店受惠於補助政策效果最為直接，成為盤面資金明顯集中標的。

交通部規劃的「平日住宿優惠」方案，將針對周日至周四發放住宿券，每人最多可使用2晚，第1晚補助800元、第2晚連住補助1,200元，等於最高可折抵2,000元。靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰推估，若平均每房補助1,000元、每房平均2人入住，每筆補助可帶動約1.18萬元觀光消費，還能為政府創造10%至15%的稅收，對旅遊、住宿、餐飲等產業鏈都有明顯挹注。

國旅疫後受到國人大量出國旅遊、「磁吸效應」明顯衝擊，平日住房需求持續偏弱，加上部分地區受天災衝擊，住房率來到近年谷底。此次「平日國旅優惠方案」總預算約20多億元，主要目標是提升平日住房率。

黃正聰分析，以20億元預算推估，相當於約200萬晚的補助量，對照全國約23萬間旅宿房間來計算，等於可推升約2.3個百分點的入住需求。平日補助將直接刺激住房動能，全國住宿率有機會從目前約49.3%提高2.3個百分點，回升至疫情前約51.6%的水準

除了國旅補助政策利多，飯店業普遍也看好年底旺季到來。雲品表示，看好年底至春節的旅遊與餐飲消費熱潮，受惠於「ITF台北國際旅展」買氣加持與第4季為雲品溫泉酒店的住房旺季，再加上年底台北大型展覽與企業活動需求回升，亦對君品酒店住房表現有所助益。同時，政府即將啟動的普發萬元政策可望進一步刺激消費，期待藉政策利多而受惠。

雲品 消費 觀光 夏都
