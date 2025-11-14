二代補充保費遲早捲土重來…制度肯定會變！股添樂提三大衝擊：「少子化加速」是根本問題

股添樂在最新影音中，延續之前的補充保費討論，進一步說明為何近期會突然出現補充保費改革議題。他指出，真正底層原因不是健保署長的個人決定，而是台灣少子化速度持續加快，甚至已接近國安層級，讓包含健保、勞保等制度的財務壓力全面升高。

他回顧今年五月曾談過少子化問題，如今數據再更新，情況比當時更嚴峻。台灣出生數不僅連續創新低，且跌勢像「一路往地下室、地下一樓、地下二樓，甚至B3、B4，一路到B18」。

根據最新資料，2025年多數月份的出生數都掉到1萬以下，與2024年相比呈現急速下降。股添樂指出，這代表台灣過去對人口估算仍過度樂觀，實際下降幅度甚至比官方「低推估」還更悲觀。

國發會曾預估2025年出生率低推估為5.37，但目前全年化後僅約4.7，落差極大。他認為，這意味著未來青壯年人口崩落速度會比預期更快，65歲以上人口比重大幅上升，是健保署急著調整補充保費的核心背景。

股添樂提到，衛福部長近期多次受訪時都提到「健保總額將破兆元」、「讓人睡不著」，表示收入追不上支出，缺口年年擴大，與少子化有直接關聯。他強調：「不是政府的任何一個單位想修就能修，而是人口結構逼著制度一定得調整。」

三大衝擊：保險制度、產業消失、股息派受影響

股添樂提醒投資人，在人口快速萎縮之下，有三大衝擊必須提前準備。

一、社會保險制度全面壓力：健保、勞保、退撫都需調整

股添樂直言，多數制度在好幾十年前設計時，完全沒預料到今天這樣的少子化情況。

勞保最快破產，預估2031年就會出現危機

國民年金約2050年可能出狀況

軍公教退撫約可撑到2040年

健保已於2023年開始入不敷出，缺口逐年增加

他認為，不論是提高保費或降低給付，未來都「跑不掉」。健保費率一定會持續上調，而理賠項目則可能越來越少。

二、部分行業將加速萎縮

最先受到衝擊的是教育業與兒童相關產業，包括國中小教師、補習班等。他提到台北後火站補習街的沒落，就是縮影。

接著是大量依賴人力的產業，例如超商、零售、餐飲，人力缺乏會讓成本大增。股添樂認為，未來這些業者唯一出路就是「往海外走」。

營造與房地產行業更會受到人口外移衝擊。他舉例，六都仍是人口集中區，但許多縣市人口大量外移，建商若把建案放在這些地區，股價難有期待。他提醒投資人，買營建股要先查「建案地點」，而不是技術線圖。

三、股息投資人受補充保費改革影響

股添樂指出，補充保費若改為「年度累計」結算，意義重大。

原本單筆領息超過2萬才會課2.11%，未來將改成整年累加，只要累積超過門檻就收費。他認為：「這一條早晚會捲土重來，而且制度一定會變。」

他也提到，國外包括美國早有股息稅，因此美企選擇減少配息、改以股票回購方式回饋股東。台灣未來也可能走向相同方向。

補充保費成本其實不算高 但情緒成本大

股添樂強調，以2.11%計算、股息殖利率抓5%，實際成本只佔本金千分之1.1，甚至比ETF的內扣費用還低。

但「從本來不課變成要課」才是多數人情緒上受不了的原因。

即便如此，他提醒投資人：「這一條你真的躲不掉，未來一定會收。」

最終提醒：不要依賴社會保險，把資產當成退休預備金

股添樂總結三點關鍵

1.社會保險制度未來只能當輔助，不能當退休主力 2.你現在的投資部位，才是未來能真正依靠的退休金來源 3.越早學投資越重要，因為資產要替未來縮水的福利制度補位

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權改寫，原出處於此；未經同意禁止取用轉載。