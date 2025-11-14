美國政府開門是利空？降息預期降溫 辣媽：決策者看不清方向、短線有壓

殖利率反彈、降息預期降溫 市場重新定價12月走向

週四（11月13日）美國公債殖利率全面回升，市場在政府關門結束後，重新聚焦聯準會12月份的利率決策預期。

10年期美債殖利率上升4個基點至4.12%，30年期也升至4.71%，2 年期上漲約2個基點至3.60%。

股市方面，美股三大指數下跌，道瓊工業指數下跌約1.65%，標普500下跌1.6%。

政府關門正式結束

總統川普於週三晚間簽署撥款法案，結束長達43天、史上最久的政府關門。

然而，白宮表示部分10月的經濟數據（包括 CPI、PPI、非農就業報告）可能永遠無法公布，所以，聯準會與市場仍面臨資料空窗期。

利率預期出現明顯修正

造成昨日債市下跌、殖利率反彈的主要原因，是市場重新調整對12月降息的預期。

在10月聯準會降息後，市場一度認為12月再降息的機率接近100%。

但隨著近期多位官員語氣轉向保守，期貨市場顯示降息機率已降至不到50%，相當於「五五波」。

官員轉向的原因包含，若利率調降，可能讓通膨再次回升。還有，景氣目前看來，仍有一定的支撐。甚至，對於明年的景氣預期還偏樂觀。

債市觀察重點

市場目前普遍預期：若12月不降息，1月降息機率約七成。

政府關門雖已結束，但部分經濟數據缺失，讓決策者「看不清方向」，短期來看，降息預期的降溫使殖利率重新走高，債市價格受到些壓力。

對降息的預期，總是不斷在修正，我們還是把資產配置做好，讓自己的投資相對穩健，不會過度受到短期波動影響，才可能抱得長久。

◎本文內容已獲 辣媽Shania、辣媽聊財經 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。