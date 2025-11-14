美國政府開門是利空？降息預期降溫 辣媽：決策者看不清方向、短線有壓
殖利率反彈、降息預期降溫 市場重新定價12月走向
週四（11月13日）美國公債殖利率全面回升，市場在政府關門結束後，重新聚焦聯準會12月份的利率決策預期。
10年期美債殖利率上升4個基點至4.12%，30年期也升至4.71%，2 年期上漲約2個基點至3.60%。
股市方面，美股三大指數下跌，道瓊工業指數下跌約1.65%，標普500下跌1.6%。
政府關門正式結束
總統川普於週三晚間簽署撥款法案，結束長達43天、史上最久的政府關門。
然而，白宮表示部分10月的經濟數據（包括 CPI、PPI、非農就業報告）可能永遠無法公布，所以，聯準會與市場仍面臨資料空窗期。
利率預期出現明顯修正
造成昨日債市下跌、殖利率反彈的主要原因，是市場重新調整對12月降息的預期。
在10月聯準會降息後，市場一度認為12月再降息的機率接近100%。
但隨著近期多位官員語氣轉向保守，期貨市場顯示降息機率已降至不到50%，相當於「五五波」。
官員轉向的原因包含，若利率調降，可能讓通膨再次回升。還有，景氣目前看來，仍有一定的支撐。甚至，對於明年的景氣預期還偏樂觀。
債市觀察重點
市場目前普遍預期：若12月不降息，1月降息機率約七成。
政府關門雖已結束，但部分經濟數據缺失，讓決策者「看不清方向」，短期來看，降息預期的降溫使殖利率重新走高，債市價格受到些壓力。
對降息的預期，總是不斷在修正，我們還是把資產配置做好，讓自己的投資相對穩健，不會過度受到短期波動影響，才可能抱得長久。
◎本文內容已獲 辣媽Shania、辣媽聊財經 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言