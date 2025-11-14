快訊

豐原五口命案偵結！一家陷「龐氏騙局」遭詐1536萬 檢起訴李女求刑15年

獨／金管會人事盤全動！證期局張振山、金管會林志吉退休 誰要接？

基隆飲食文化藏日本基因 融合和食、洋食與台灣味

美國政府開門是利空？降息預期降溫 辣媽：決策者看不清方向、短線有壓

聯合新聞網／ 辣媽聊財經
政府重新開門，市場對降息預期反而轉向觀望。美債示意圖／路透
政府重新開門，市場對降息預期反而轉向觀望。美債示意圖／路透

殖利率反彈、降息預期降溫 市場重新定價12月走向

週四（11月13日）美國公債殖利率全面回升，市場在政府關門結束後，重新聚焦聯準會12月份的利率決策預期。

10年期美債殖利率上升4個基點至4.12%，30年期也升至4.71%，2 年期上漲約2個基點至3.60%。

股市方面，美股三大指數下跌，道瓊工業指數下跌約1.65%，標普500下跌1.6%。

政府關門正式結束

總統川普於週三晚間簽署撥款法案，結束長達43天、史上最久的政府關門。

然而，白宮表示部分10月的經濟數據（包括 CPI、PPI、非農就業報告）可能永遠無法公布，所以，聯準會與市場仍面臨資料空窗期。

利率預期出現明顯修正

造成昨日債市下跌、殖利率反彈的主要原因，是市場重新調整對12月降息的預期。

在10月聯準會降息後，市場一度認為12月再降息的機率接近100%。

但隨著近期多位官員語氣轉向保守，期貨市場顯示降息機率已降至不到50%，相當於「五五波」。

官員轉向的原因包含，若利率調降，可能讓通膨再次回升。還有，景氣目前看來，仍有一定的支撐。甚至，對於明年的景氣預期還偏樂觀。

債市觀察重點

市場目前普遍預期：若12月不降息，1月降息機率約七成。

政府關門雖已結束，但部分經濟數據缺失，讓決策者「看不清方向」，短期來看，降息預期的降溫使殖利率重新走高，債市價格受到些壓力。

對降息的預期，總是不斷在修正，我們還是把資產配置做好，讓自己的投資相對穩健，不會過度受到短期波動影響，才可能抱得長久。

◎本文內容已獲 辣媽Shania辣媽聊財經 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

降息 聯準會 美國公債 川普
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

相關新聞

美國政府開門是利空？降息預期降溫 辣媽：決策者看不清方向、短線有壓

週四（11月13日）美國公債殖利率全面回升，市場在政府關門結束後，重新聚焦聯準會12月份的利率決策預期。 10年期美債殖利率上升4個基點至4.12%，30年期也升至4.71%，2 年期上漲約2個基點至3.60%。 股市方面，美股三大指數下跌，道瓊工業指數下跌約1.65%，標普500下跌1.6%。

台股早盤重挫逾400點跌破五日線 台積電下跌35元開出

台股14日開盤指數下跌87點，開盤指數為27,816點；隨後重挫最低至27,383點，下跌逾400點，一舉跌破5日線。台...

台股沖沖樂！爆今年次高量 當沖比飆上43.3%

台股昨（13）日多空拉鋸，盤中一度收復28,000點，但外資賣壓湧現，最後一盤更拋貨砍倉，指數紅翻黑，終場下跌43點、收...

納MSCI、Q3財報亮眼…信驊鎖漲停6,335元！創台股新天價

台股昨（13）日在平盤上下震盪，不過股王信驊因納入MSCI全球標準型指數成分股、第3季財報亮眼、AI伺服器需求持續強勁，...

下周一起開放創新版股票可當沖交易

證交所宣布，創新板股票17日起開放當沖交易。證交所13日表示，金管會刪除創新板上市股票不得列入當沖交易標的限制，下周一正...

逆勢漲停！91APP 跨入餐飲科技領域 引爆買氣

91APP*-KY（6741）跨產業併購動作引爆市場買氣。公司宣布正式跨入餐飲科技領域，斥資3,200萬美元（約新台幣9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。