快訊

豐原五口命案偵結！一家陷「龐氏騙局」遭詐1536萬 檢起訴李女求刑15年

獨／金管會人事盤全動！證期局張振山、金管會林志吉退休 誰要接？

基隆飲食文化藏日本基因 融合和食、洋食與台灣味

逆勢漲停！91APP 跨入餐飲科技領域 引爆買氣

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

91APP*-KY（6741）跨產業併購動作引爆市場買氣。公司宣布正式跨入餐飲科技領域，斥資3,200萬美元（約新台幣9.95億元）收購台灣智慧餐飲新創iCHEF全數股權後，14日獲多頭正面反應，股價直接跳空亮燈漲停，鎖在79.2元，不僅飛越月線，還刷新近一個月波段新高，還有逾2,400張買單高掛。

91APP*-KY公告，由台灣子公司九易宇軒出手收購iCHEF 100%股權。此案是公司成立以來規模最大併購，不僅使91APP服務版圖由零售拓展到餐飲，還可望大幅拉升總體市場規模，強化資料資產、AI產品能量，並為行銷科技與第三方支付帶來新成長引擎。

財務長高儷玲表示，交易完成後，91APP將整合iCHEF的技術、客戶與營運基礎，打造「零售科技、餐飲科技、廣告科技」三大引擎並行的跨產業科技平台。此案仍待主管機關審議。

市場看好本次併購效益。分析人士指出，行銷科技核心在於數據整合與精準投放，iCHEF掌握龐大餐飲POS數據後，將可補足91APP在餐飲場景的資料缺口，有利拓展新商模與跨業結盟。

iCHEF成立於2012年，主力提供以雲端POS為中心的餐飲營運管理系統，目前服務1.5萬多家餐飲門市，據點遍及台灣、香港、新加坡，以台灣為主要市場。

營運方面，91APP 10月合併營收達1.42億元、年增10.5%，創同期新高；前10月營收13.99億元，年增10.4%。第四季進入零售電商旺季，公司持續協助品牌衝刺D2C、強化會員經營與轉換率，營運動能可望向上。

隨著併購案成形與旺季效應加持，市場預期91APP後續營收與跨業布局可望獲得推升。

餐飲 APP 市場
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

Honda Super-One電動原型車登場 有引擎聲浪跟檔位切換！

他看壞「記憶體基本面」放空南亞科！網唱衰：不是好空點

91APP收購新創 跨入餐飲業

台股多空近日將表態 11檔外資連買股、這檔已逆勢狂買21天

相關新聞

美國政府開門是利空？降息預期降溫 辣媽：決策者看不清方向、短線有壓

週四（11月13日）美國公債殖利率全面回升，市場在政府關門結束後，重新聚焦聯準會12月份的利率決策預期。 10年期美債殖利率上升4個基點至4.12%，30年期也升至4.71%，2 年期上漲約2個基點至3.60%。 股市方面，美股三大指數下跌，道瓊工業指數下跌約1.65%，標普500下跌1.6%。

台股早盤重挫逾400點跌破五日線 台積電下跌35元開出

台股14日開盤指數下跌87點，開盤指數為27,816點；隨後重挫最低至27,383點，下跌逾400點，一舉跌破5日線。台...

台股沖沖樂！爆今年次高量 當沖比飆上43.3%

台股昨（13）日多空拉鋸，盤中一度收復28,000點，但外資賣壓湧現，最後一盤更拋貨砍倉，指數紅翻黑，終場下跌43點、收...

納MSCI、Q3財報亮眼…信驊鎖漲停6,335元！創台股新天價

台股昨（13）日在平盤上下震盪，不過股王信驊因納入MSCI全球標準型指數成分股、第3季財報亮眼、AI伺服器需求持續強勁，...

下周一起開放創新版股票可當沖交易

證交所宣布，創新板股票17日起開放當沖交易。證交所13日表示，金管會刪除創新板上市股票不得列入當沖交易標的限制，下周一正...

逆勢漲停！91APP 跨入餐飲科技領域 引爆買氣

91APP*-KY（6741）跨產業併購動作引爆市場買氣。公司宣布正式跨入餐飲科技領域，斥資3,200萬美元（約新台幣9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。