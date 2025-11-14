逆勢漲停！91APP 跨入餐飲科技領域 引爆買氣

91APP*-KY（6741）跨產業併購動作引爆市場買氣。公司宣布正式跨入餐飲科技領域，斥資3,200萬美元（約新台幣9.95億元）收購台灣智慧餐飲新創iCHEF全數股權後，14日獲多頭正面反應，股價直接跳空亮燈漲停，鎖在79.2元，不僅飛越月線，還刷新近一個月波段新高，還有逾2,400張買單高掛。

91APP*-KY公告，由台灣子公司九易宇軒出手收購iCHEF 100%股權。此案是公司成立以來規模最大併購，不僅使91APP服務版圖由零售拓展到餐飲，還可望大幅拉升總體市場規模，強化資料資產、AI產品能量，並為行銷科技與第三方支付帶來新成長引擎。

財務長高儷玲表示，交易完成後，91APP將整合iCHEF的技術、客戶與營運基礎，打造「零售科技、餐飲科技、廣告科技」三大引擎並行的跨產業科技平台。此案仍待主管機關審議。

市場看好本次併購效益。分析人士指出，行銷科技核心在於數據整合與精準投放，iCHEF掌握龐大餐飲POS數據後，將可補足91APP在餐飲場景的資料缺口，有利拓展新商模與跨業結盟。

iCHEF成立於2012年，主力提供以雲端POS為中心的餐飲營運管理系統，目前服務1.5萬多家餐飲門市，據點遍及台灣、香港、新加坡，以台灣為主要市場。

營運方面，91APP 10月合併營收達1.42億元、年增10.5%，創同期新高；前10月營收13.99億元，年增10.4%。第四季進入零售電商旺季，公司持續協助品牌衝刺D2C、強化會員經營與轉換率，營運動能可望向上。

隨著併購案成形與旺季效應加持，市場預期91APP後續營收與跨業布局可望獲得推升。