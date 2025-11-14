台股早盤重挫逾400點跌破五日線 台積電下跌35元開出

台股14日開盤指數下跌87點，開盤指數為27,816點；隨後重挫最低至27,383點，下跌逾400點，一舉跌破5日線。台積電（2330）開盤價1,425元開出，下跌35元。

美國政府重新開門，但關門期間導致官方經濟數據缺失，愈來愈多決策官員釋出「暫停降息」的訊號，使得市場對12月是否降息的預期大幅降溫；近幾周以來，投資人拋售谷歌、臉書母公司Meta、微軟與甲骨文等雲端業者發行的公司債，導致其債券利差攀升至數月高點，市場對AI泡沫化的疑慮，導致昨晚美股四大指數全面下跌，台積電ADR下跌2.90%。

統一投顧表示，台灣半導體2025年第三季動能持續升溫。依工研院產科國際所統計，第三季台灣整體IC產業（含設計、製造、封裝、測試）產值達1.67兆元，季增4.4％、年增20.6％，顯示在AI伺服器、高頻寬記憶體（HBM）與車用電子需求帶動下，產業已穩步走出2023年調整期，重返成長軌道，工研院並預估，今年台灣IC產業產值可望再創歷史新高。

鴻海（2317）持續擴大AI布局，董事長劉揚偉在12日透露，在21日舉辦的鴻海科技日上，集團將公布與OpenAI的合作計畫，請大家「敬請期待」。劉揚偉強調，鴻海過去建立起來的規模、自動化、全球布局、垂直整合、研發技術等競爭優勢，在ICT產業取得成功，現在會延伸此優勢到AI跟EV產業，成為客戶不可或缺的夥伴。未來只要有新產品，不論是AI伺服器、電動車、機器人，或甚至是太空領域，鴻海都會是客戶優先選擇的合作夥伴。

技術面來看，台股週四呈現量增帶上影線紅K，收盤在10日線之下但守穩月線，KD及RSI指標仍呈現整理格局、MACD綠柱體略為縮小，後續若能守穩月線支撐，往上挑戰新高機會增加，若再度失守月線，整理時間恐拉長。