快訊

豐原五口命案偵結！一家陷「龐氏騙局」遭詐1536萬 檢起訴李女求刑15年

獨／金管會人事盤全動！證期局張振山、金管會林志吉退休 誰要接？

基隆飲食文化藏日本基因 融合和食、洋食與台灣味

台股早盤重挫逾400點跌破五日線 台積電下跌35元開出

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股示意圖。本報系資料庫
台股示意圖。本報系資料庫

台股14日開盤指數下跌87點，開盤指數為27,816點；隨後重挫最低至27,383點，下跌逾400點，一舉跌破5日線。台積電（2330）開盤價1,425元開出，下跌35元。

美國政府重新開門，但關門期間導致官方經濟數據缺失，愈來愈多決策官員釋出「暫停降息」的訊號，使得市場對12月是否降息的預期大幅降溫；近幾周以來，投資人拋售谷歌、臉書母公司Meta、微軟與甲骨文等雲端業者發行的公司債，導致其債券利差攀升至數月高點，市場對AI泡沫化的疑慮，導致昨晚美股四大指數全面下跌，台積電ADR下跌2.90%。

統一投顧表示，台灣半導體2025年第三季動能持續升溫。依工研院產科國際所統計，第三季台灣整體IC產業（含設計、製造、封裝、測試）產值達1.67兆元，季增4.4％、年增20.6％，顯示在AI伺服器、高頻寬記憶體（HBM）與車用電子需求帶動下，產業已穩步走出2023年調整期，重返成長軌道，工研院並預估，今年台灣IC產業產值可望再創歷史新高。

鴻海（2317）持續擴大AI布局，董事長劉揚偉在12日透露，在21日舉辦的鴻海科技日上，集團將公布與OpenAI的合作計畫，請大家「敬請期待」。劉揚偉強調，鴻海過去建立起來的規模、自動化、全球布局、垂直整合、研發技術等競爭優勢，在ICT產業取得成功，現在會延伸此優勢到AI跟EV產業，成為客戶不可或缺的夥伴。未來只要有新產品，不論是AI伺服器、電動車、機器人，或甚至是太空領域，鴻海都會是客戶優先選擇的合作夥伴。

技術面來看，台股週四呈現量增帶上影線紅K，收盤在10日線之下但守穩月線，KD及RSI指標仍呈現整理格局、MACD綠柱體略為縮小，後續若能守穩月線支撐，往上挑戰新高機會增加，若再度失守月線，整理時間恐拉長。

AI 鴻海
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

微軟資料中心運轉 鴻海利多！有望再奪新一波訂單

鴻海公告增資美國子公司1.58億美元 擴增AI伺服器產能

傳將整合裕隆旗下納智捷 鴻海董事長劉揚偉這樣說

鴻海董座劉揚偉報喜 OpenAI新一波大單到手

相關新聞

美國政府開門是利空？降息預期降溫 辣媽：決策者看不清方向、短線有壓

週四（11月13日）美國公債殖利率全面回升，市場在政府關門結束後，重新聚焦聯準會12月份的利率決策預期。 10年期美債殖利率上升4個基點至4.12%，30年期也升至4.71%，2 年期上漲約2個基點至3.60%。 股市方面，美股三大指數下跌，道瓊工業指數下跌約1.65%，標普500下跌1.6%。

台股早盤重挫逾400點跌破五日線 台積電下跌35元開出

台股14日開盤指數下跌87點，開盤指數為27,816點；隨後重挫最低至27,383點，下跌逾400點，一舉跌破5日線。台...

台股沖沖樂！爆今年次高量 當沖比飆上43.3%

台股昨（13）日多空拉鋸，盤中一度收復28,000點，但外資賣壓湧現，最後一盤更拋貨砍倉，指數紅翻黑，終場下跌43點、收...

納MSCI、Q3財報亮眼…信驊鎖漲停6,335元！創台股新天價

台股昨（13）日在平盤上下震盪，不過股王信驊因納入MSCI全球標準型指數成分股、第3季財報亮眼、AI伺服器需求持續強勁，...

下周一起開放創新版股票可當沖交易

證交所宣布，創新板股票17日起開放當沖交易。證交所13日表示，金管會刪除創新板上市股票不得列入當沖交易標的限制，下周一正...

逆勢漲停！91APP 跨入餐飲科技領域 引爆買氣

91APP*-KY（6741）跨產業併購動作引爆市場買氣。公司宣布正式跨入餐飲科技領域，斥資3,200萬美元（約新台幣9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。