納MSCI、Q3財報亮眼…信驊鎖漲停6,335元！創台股新天價

台股昨（13）日在平盤上下震盪，不過股王信驊（5274）因納入MSCI全球標準型指數成分股、第3季財報亮眼、AI伺服器需求持續強勁，激勵多頭買盤大舉進場，推升股價開高收高，亮燈強鎖漲停，漲停價6,335元，一舉改寫台股史上股王的天花板紀錄。

綜觀台股史上的個股歷史，過去超過6,000元的紀錄是由大立光在2017年8月25日盤中創下6,075元，當時信驊盤中最高價為675元。不過八年多的光景，隨著產業物換星移，大立光股王歷史天價紀錄被信驊打破，成為市場投資人熱議焦點。

台股股王史

受惠AI需求暢旺，信驊基本面表現亮眼，第3季稅後純益12.14億元，季增93%、年增66.5%，EPS達32.12元，創單季歷史新高；前三季累計獲利27.3億元，EPS達72.23元，大賺逾七個股本。

隨AI需求持續爆發，法人早已看好信驊在伺服器遠端管理晶片（BMC）上的市占擴張，因此清一色均給予「買進」或「優於大盤」的正向評級；目標價方面，目前以花旗的6,750元最高。

其他給予目標價仍在股價之上的內外資，包括滙豐證券、元大投顧、中信投顧等均為6,700元；麥格理證券6,600元、摩根大通證券6,500元、及大和資本的6,350元。

摩根士丹利證券科技產業分析師顏志天指出，信驊是一家具有獨特性的輝達（NVIDIA）概念股，也是AI伺服器的主要BMC供應商。隨ASIC與雲端半導體需求持續成長，信驊長期受惠。

顏志天說，目前信驊主要利多有二，一、輝達最新GPU平台Rubin的關鍵元件（如BMC），預計將於2026年第2季開始量產出貨，並可能同時採用Bianca與Cordelia架構的「混合」設計，將同時發揮各自優勢，並降低供應鏈風險。

二、ASIC成長動能轉強。由於ASIC伺服器前期投入成本較低，使ASIC伺服器（如Tranium和MTIA）在每單位花費中可納入更多的BMC，帶動ASIC使用的BMC將於2026年占全球出貨量的5%~10%。