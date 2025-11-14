台股沖沖樂！爆今年次高量 當沖比飆上43.3%

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導
台股13日多空拉鋸，盤中一度收復28,000點，但外資賣壓湧現，最後一盤更拋貨砍倉，指數紅翻黑，終場下跌43點、收27,903點。聯合報系資料照

台股昨（13）日多空拉鋸，盤中一度收復28,000點，但外資賣壓湧現，最後一盤更拋貨砍倉，指數紅翻黑，終場下跌43點、收27,903點，成交量爆出今年第二大量6,741.8億元，也是台股史上第六大成交量。

綜合凱基投顧董事長朱晏民、富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧副總黃文清等看法，台股昨日價跌量增，雖力守月線，但5日的空方缺口尚未回補，短線以震盪格局為主，需回補5日缺口並站上所有均線才會再度轉多。

台股13日觀盤重點與後市展望

新台幣兌美元匯率近來不斷走貶，引發外資資金持續出走，台股欲振乏力。昨日多空籌碼短兵相接，指數多在平盤上下游移，投資人因避險而轉向當沖交易，當沖比衝上43.3%、15個月來最高，推升成交量較前日大增17%。

盤面上，個股漲跌互見，資金轉向非電類股，電纜、塑膠等均大漲逾6%，玻陶漲2%、紡纖也漲1.6%，金融股則漲0.3%；族群中包括矽光子、PCB、被動元件、銅、苯乙烯、乙二醇等族群相對強勢，成為盤面吸睛亮點。

三大法人昨共計賣超台股60.1億元。其中外資賣超66.3億元，連十賣、累計賣超1,802.9億元；投信賣超9.7億元，連二賣、累計賣超34.2億元；自營商買超15.8億元，連二買、累計買超50.2億元。

八大公股行庫逢低護持，買超15.4億元，買超則是以台積電（2330）居首、金額17.7億元，其他如鴻海、力積電、國巨、台光電、長榮航、聯發科、緯穎、金像電等，買超金額介於2~10億元之間，買超標的均為各產業指標股。

展望後市，法人認為，台股目前呈現「上有壓、下有撐」的態勢，行情大漲大跌都不易，預期短線以盤代跌機率高；投資人為防突發性的黑天鵝驟現而造成行情跳水，轉向短線交易，當沖交易持續增溫，近三日當沖比均逾40%。

選股方向，AI仍是當前投資主軸，供應鏈中包含水冷散熱、機殼滑軌、高階PCB材料、組裝代工等均可逢回低接；儲存產業因供需緊張推升報價衝高，DRAM、NAND Flash、記憶體模組與封測等也可留意。非電與低基期股，如塑化、重電線纜、汽車AM、散裝航運等，可關注轉強契機。

