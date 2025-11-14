就市論勢／先進製程、封裝 需求旺

盤勢分析

「川普」無疑是2025年投資市場最重要的關鍵字之一，展望2026年，預期台股整體環境可望更為健康。首先，AI需求持續強勁，台積電（2330）及相關上下游供應鏈的產能供不應求，且身為最大買家的四大CSP業者仍持續上修資本資出規模，加上產業規格不斷升級，都將有利於推動2026年台廠的獲利表現。至於非AI產業的部分，雖受到川普關稅衝擊的影響較大，但供應端庫存調整已告一段落，預期將有望重返溫和復甦軌道。

至於近來甚囂塵上的「AI泡沫化」疑慮，投資人可從CSP業者的最新財報中找出答案。亞馬遜旗下的雲端運算服務（Amazon Web Services，AWS）部門繳出亮眼業績表現，優於市場預期，顯示算力投資已能為營收帶來實質貢獻。此外，AI相關應用如ChatGPT的普及率快速上升，變現機會也逐步顯現；在基本面的支撐下，目前AI產業的市場估值雖偏高，但與2000年網路泡沫時期相比，仍有明顯差距。整體而言，擔憂AI泡沫破滅，仍屬言之過早。

投資建議

展望2026年，投資策略宜以AI產業為主軸。在AI需求續旺且產業規格不斷提升的情況下，台積電相關供應鏈、先進製程、先進封裝、記憶體、散熱、電源相關、高速傳輸等族群，可望維持高速成長。而握有關鍵零組件生產技術優勢的龍頭台廠，長線獲利表現可期，將有利推升台股行情；若短線遇震盪拉回，仍應視為分批布局良機。