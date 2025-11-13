下周一起新增21檔股票可當沖交易

證交所宣布，創新板股票17日起開放當沖交易。證交所13日表示，金管會刪除創新板上市股票不得列入當沖交易標的限制，下周一正式開放創新板上市股票可以做當沖。

證交所表示，為配合政府推動亞洲資產管理中心政策，證交所積極打造資本市場成為「亞洲創新籌資平台」，規劃相關精進及配套措施，再次鬆綁與調整多項法規，並預計於114年12月底前陸續實施。

股票市場精進措施首波就是開放創新板股票當沖交易，證交所指出，金管會114年11月13日金管證交字第1140385177號令，刪除創新板上市股票不得列入當沖交易標的之限制，並自114年11月17日實施，證交所創新板上市股票自114年11月17日起得進行當沖交易。

創新板自114年1月6日取消合格投資人制度以來，整體交易表現已見成長，證交所為打造創新價值板塊，進一步規劃精進措施，爭取開放創新板股票得列入當沖交易標的，開放當沖措施有利於市場參與者運用多元交易工具，更強化創新板能見度並提升市場流動性。

目前上市創新板股票共有21檔，傳出要買納智捷的鴻華先進，就是21檔創新板成員。