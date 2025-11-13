快訊

「大賣空」本尊要幹大事？他註銷旗下避險基金 暗示月底發重磅消息

「水表用了6千度」引追查 台中獨居八旬婦陳屍家中已成白骨

聽新聞
0:00 / 0:00

下周一起新增21檔股票可當沖交易

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
證交所宣布17日起開放創新板股票當沖交易。圖／本報資料照片
證交所宣布，創新板股票17日起開放當沖交易。證交所13日表示，金管會刪除創新板上市股票不得列入當沖交易標的限制，下周一正式開放創新板上市股票可以做當沖。

證交所表示，為配合政府推動亞洲資產管理中心政策，證交所積極打造資本市場成為「亞洲創新籌資平台」，規劃相關精進及配套措施，再次鬆綁與調整多項法規，並預計於114年12月底前陸續實施。

股票市場精進措施首波就是開放創新板股票當沖交易，證交所指出，金管會114年11月13日金管證交字第1140385177號令，刪除創新板上市股票不得列入當沖交易標的之限制，並自114年11月17日實施，證交所創新板上市股票自114年11月17日起得進行當沖交易。

創新板自114年1月6日取消合格投資人制度以來，整體交易表現已見成長，證交所為打造創新價值板塊，進一步規劃精進措施，爭取開放創新板股票得列入當沖交易標的，開放當沖措施有利於市場參與者運用多元交易工具，更強化創新板能見度並提升市場流動性。

目前上市創新板股票共有21檔，傳出要買納智捷的鴻華先進，就是21檔創新板成員。

創新板 股票 當沖
相關新聞

下周一起新增21檔股票可當沖交易

證交所宣布，創新板股票17日起開放當沖交易。證交所13日表示，金管會刪除創新板上市股票不得列入當沖交易標的限制，下周一正...

三大法人賣超61.73億元 台股量增至6,572億元守住5日線

台股10日線有壓，多頭連三日挑戰重返2萬8千關未果，電子權值四大天王再度上演同步壓尾劇碼，集中市場指數終場下跌43.53...

塑膠股指數創今年新高！擁四題材領漲傳產 台化、南亞盤中亮燈

塑膠族群多日來表現強勢，13日相關類股指數更創今年新高，再度成為傳產類股指標，不僅台塑（1301）、台聚（1304）兩大...

美政府開門！台股多空交戰、惜未站上兩萬八 台積電跌15元收1,460元

美國政府開門，台股13日開低後盤中一度翻紅，最高一度站上兩萬八千點，惟市場態度保守，指數於平盤附近震盪，終場收在27,9...

南亞科效應！台塑三寶領塑化股走強 台塑化「這原因」沒跟上

台股13日塑化類股強勢走揚，主因南亞科（2408）股價受記憶體產業景氣回溫帶動，自9月初不到50元一路飆升，今日再刷歷史...

台股上下震盪！28,000點明顯有壓 操作建議以權值與高成長族群為主

美股四大指數12日漲多跌少，其中以費半指數上漲1.4%最為強勢。不過台股13日仍呈現上下震盪，盤中最高上漲91點至28,...

