黑石財經 : 台股市值估2026達陣100兆元 三產業指路

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
黑石財經13日舉行第二屆戰略台灣投資論壇，櫃買中心總經理陳麗卿（右四）出席致辭。 圖／黑石財經提供
黑石財經13日舉行第二屆戰略台灣投資論壇，櫃買中心總經理陳麗卿（右四）出席致辭。 圖／黑石財經提供

黑石財經13日舉行第二屆「戰略台灣投資論壇」，是美國眾院通過史上最長政府關門落幕後，第一個重量級投資論壇。黑石財經執行長温建勳直言，台美共同坐擁AI紅利，估台積電（2330）只要再漲100元，台股上市櫃總市值即可突破100兆元，明年應可達陣，並持續向上挑戰全球第七的國家股市總市值。

戰略台灣投資論壇由櫃買中心總經理陳麗卿到場致辭，還有立法院財政委員會鍾佳濱、李坤城、洪孟楷等五位財經立委一同與會，規格直逼外資大型論壇。邀請高力（8996）、景碩（3189）、藥華藥（6446）等十數家上市櫃企業舉行法說，聚焦提升台灣產業韌性，也替年底作帳行情揭開序幕。

有趣的是，這場號稱台灣地表最高的投資論壇，連續兩屆辦在台北101大樓第88樓，與外資摩根士丹利邀請國外重要客戶同個場地，頗具國際感。剛好台股目前市值約97兆元的高峰，據黑石財經推估，只要台積電再漲100元（即1,570元左右），台股總市值就能逾100兆元。

展望明年，温建勳認為美國政策反覆已成新常態，投資人逐漸習以為常，但高檔震盪難免，點名三產業可望接棒：被動、軍工、ABF。台灣已有越來越多家被動元件廠接獲AI訂單，甚至有新材料進行下一代產品驗證，當AI占被動越來越多的產能，明年就有機會重演「產能排擠」的漲價效果。

行政院日前正式拍板「無人載具產業發展統籌型計畫」，不但打造千億元產值，還要成為無人機民主供應鏈的亞太中心，這項計畫將是貫穿數年的產業趨勢。此外，CoWoS持續擴產導致ABF載板供應仍有短缺，亦將有機會因此受惠。

