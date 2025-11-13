快訊

怎繞過美監管？這家陸企4步驟鑽漏洞 買下輝達先進晶片

知情包庇？遭指提供住處讓粿王大玩婚外情 胡釋安3點聲明曝光

閃兵案不到1個月…坤達傳將回歸「綜藝玩很大」 三立回應了

外資連10賣台股！加碼南亞、台塑 連7賣台積電

中央社／ 台北13日電
台股今天震盪下跌43點收27903點。台股示意圖。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影
台股今天震盪下跌43點收27903點。台股示意圖。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影

台股今天震盪下跌43點收27903點，量能創今年以來單日次大量，外資賣超新台幣66億元，連10日賣超台股，其中外資積極加碼南亞、台化、台塑，對台積電累計連7賣超過5.53萬張。

台股今天震盪下跌43.53點，收在27903.56點，28000點得而復失，守住月線約27878點，成交值新台幣6572.26億元，創今年以來單日次大量。

三大法人合計賣超61.73億元，其中自營商買超15.89億元，投信賣超11.26億元，外資及陸資賣超66.36億元。根據統計，外資連續10個交易日賣超台股累計近1803億元。

在台指期淨部位，三大法人今天淨空單減少32口至7977口，其中外資淨空單增加1550口至3萬1514口。

觀察外資買賣超個股動向，根據台灣證券交易所統計，外資加碼超過萬張的個股包括南亞、群益台灣精選高息ETF、台玻、富邦金、台化、華新、緯創、華東、凱基金、台塑、欣興等。

在賣超部分，外資今天調節超過萬張的個股包括長榮航、元大台灣50 ETF、期街口布蘭特正2 ETF、台新新光金、國巨、宏達電、中鋼、力積電、鴻準、鴻海等。

其中外資減碼鴻海1萬835張，賣超台積電7932張，對台積電累計連7賣超過5.53萬張。

台新投顧副總經理黃文清表示，美科技股偏弱，市場對人工智慧（AI）產業景氣看法不一，台股權值股今天相對休息，塑化、被動元件、IC載板族群等相對強勢，盤勢震盪，不過長期基本面趨勢仍不變。

觀察外資動向，黃文清表示，外資近期因台股漲多調節部分持股，但賣壓並不重。展望台股後市，黃文清指出，輝達（NVIDIA）將於下週公布財報，市場高度關注對AI產業景氣最新看法。

外資 台股 台積電 南亞 台塑
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

台積電3奈米產能驚現短缺 原來「這些大咖」都在搶

三大法人賣超61.73億元 台股量增至6,572億元守住5日線

台積電（2330）目標價3600元何時見到？杜金龍「別太執著價位」：2031年

00878確定守住0.4元配息終結降息！台股Q4最旺季＋AI不熄火…成分全面受惠

相關新聞

三大法人賣超61.73億元 台股量增至6,572億元守住5日線

台股10日線有壓，多頭連三日挑戰重返2萬8千關未果，電子權值四大天王再度上演同步壓尾劇碼，集中市場指數終場下跌43.53...

塑膠股指數創今年新高！擁四題材領漲傳產 台化、南亞盤中亮燈

塑膠族群多日來表現強勢，13日相關類股指數更創今年新高，再度成為傳產類股指標，不僅台塑（1301）、台聚（1304）兩大...

美政府開門！台股多空交戰、惜未站上兩萬八 台積電跌15元收1,460元

美國政府開門，台股13日開低後盤中一度翻紅，最高一度站上兩萬八千點，惟市場態度保守，指數於平盤附近震盪，終場收在27,9...

南亞科效應！台塑三寶領塑化股走強 台塑化「這原因」沒跟上

台股13日塑化類股強勢走揚，主因南亞科（2408）股價受記憶體產業景氣回溫帶動，自9月初不到50元一路飆升，今日再刷歷史...

台股上下震盪！28,000點明顯有壓 操作建議以權值與高成長族群為主

美股四大指數12日漲多跌少，其中以費半指數上漲1.4%最為強勢。不過台股13日仍呈現上下震盪，盤中最高上漲91點至28,...

多檔集團股亮燈、年底作帳行情起跑？分析師曝股票這樣選：還早呢！

時序進入11月中旬，台股13日震盪，包括台塑集團、華新集團、國巨集團等集團股成為盤面上的強勢亮點，投資人開始想像是否年底...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。