外資連10賣台股！加碼南亞、台塑 連7賣台積電

台股今天震盪下跌43點收27903點，量能創今年以來單日次大量，外資賣超新台幣66億元，連10日賣超台股，其中外資積極加碼南亞、台化、台塑，對台積電累計連7賣超過5.53萬張。

台股今天震盪下跌43.53點，收在27903.56點，28000點得而復失，守住月線約27878點，成交值新台幣6572.26億元，創今年以來單日次大量。

三大法人合計賣超61.73億元，其中自營商買超15.89億元，投信賣超11.26億元，外資及陸資賣超66.36億元。根據統計，外資連續10個交易日賣超台股累計近1803億元。

在台指期淨部位，三大法人今天淨空單減少32口至7977口，其中外資淨空單增加1550口至3萬1514口。

觀察外資買賣超個股動向，根據台灣證券交易所統計，外資加碼超過萬張的個股包括南亞、群益台灣精選高息ETF、台玻、富邦金、台化、華新、緯創、華東、凱基金、台塑、欣興等。

在賣超部分，外資今天調節超過萬張的個股包括長榮航、元大台灣50 ETF、期街口布蘭特正2 ETF、台新新光金、國巨、宏達電、中鋼、力積電、鴻準、鴻海等。

其中外資減碼鴻海1萬835張，賣超台積電7932張，對台積電累計連7賣超過5.53萬張。

台新投顧副總經理黃文清表示，美科技股偏弱，市場對人工智慧（AI）產業景氣看法不一，台股權值股今天相對休息，塑化、被動元件、IC載板族群等相對強勢，盤勢震盪，不過長期基本面趨勢仍不變。

觀察外資動向，黃文清表示，外資近期因台股漲多調節部分持股，但賣壓並不重。展望台股後市，黃文清指出，輝達（NVIDIA）將於下週公布財報，市場高度關注對AI產業景氣最新看法。