三大法人賣超61.73億元 台股量增至6,572億元守住5日線
台股10日線有壓，多頭連三日挑戰重返2萬8千關未果，電子權值四大天王再度上演同步壓尾劇碼，集中市場指數終場下跌43.53點、收27,903.56點，守住5日線，成交值暴衝至6,572.26億元，三大法人續賣超61.73億元。
個股中，記憶體龍頭南亞科（2408）成交值達601.1億元、力積電（6770）成交量超過61.6萬張勇奪人氣王，股王信驊（5274）則寫下台股歷史最高紀錄、收漲停6,335元。
統計三大法人13日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超66.36億元，投信賣超11.26億元；自營商買超（合計）15.89億元，其中自營商（自行買賣）買超6.48億元、自營商（避險）買超9.42億元。
統計今日成交值超過百億元個股達16檔，南亞科（2408）、富喬（1815）、台積電（2330）、鴻海（2317）、力積電、國巨*（2327）等6檔都超過200億元。依序為：南亞科601.1億元，股價漲0.31%、收163.5元；富喬322.08億元，股價漲1.1%、收92.3元；台積電310.28億元，股價跌1.02%、收1,460元；鴻海224.4億元，股價漲0.4%、收252元；力積電224億元，股價跌2.33%、收35.65元；國巨207.52億元，股價漲5.64%、收243.5元；台玻（1802）179.97億元，股價漲2.27%、收36.05元；南亞（1303）178.42億元，股價漲8.03%、收53.8元；群聯（8299）176.33億元，股價漲0%、收1,315元；金像電（2368）143.89億元，股價漲3.47%、收567元；健策（3653）143.11億元，股價漲9.27%、收2,475元；緯創（3231）123.16億元，股價漲3.6%、收144元；華新（1605）115.3億元，股價漲9.89%、收34.45元；定穎投控（3715）109.38億元，股價漲9.66%、收130.5元；旺宏（2337）108.03億元，股價跌4.31%、收38.9元；台達電（2308）101.36億元，股價跌0.93%、收958元。
統計今日成交量超過十萬大張個股有11檔，依序為：力積電616,132張、台玻492,472張、南亞科359,842張、富喬346,268張、華新342,435張、南亞335,766張、旺宏272,461張；期街口布蘭特正2（00715L）163,510張、中石化（1314）120,622張、華東（8110）112,665張、台化（1326）100,636張。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言