快訊

空拍圖驚人！宜蘭冬山「泉月樓行館」成暴雨孤島 一設計讓建築毫髮無損

國旅明年「平日連住2晚最高補助2000元」 每月再抽1200生日金

「把輝達留住70年」 北市府將提地上權50年並可延長20年

聽新聞
0:00 / 0:00

三大法人賣超61.73億元 台股量增至6,572億元守住5日線

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
台股示意圖。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

台股10日線有壓，多頭連三日挑戰重返2萬8千關未果，電子權值四大天王再度上演同步壓尾劇碼，集中市場指數終場下跌43.53點、收27,903.56點，守住5日線，成交值暴衝至6,572.26億元，三大法人續賣超61.73億元。

個股中，記憶體龍頭南亞科（2408）成交值達601.1億元、力積電（6770）成交量超過61.6萬張勇奪人氣王，股王信驊（5274）則寫下台股歷史最高紀錄、收漲停6,335元。

統計三大法人13日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超66.36億元，投信賣超11.26億元；自營商買超（合計）15.89億元，其中自營商（自行買賣）買超6.48億元、自營商（避險）買超9.42億元。

統計今日成交值超過百億元個股達16檔，南亞科（2408）、富喬（1815）、台積電（2330）、鴻海（2317）、力積電、國巨*（2327）等6檔都超過200億元。依序為：南亞科601.1億元，股價漲0.31%、收163.5元；富喬322.08億元，股價漲1.1%、收92.3元；台積電310.28億元，股價跌1.02%、收1,460元；鴻海224.4億元，股價漲0.4%、收252元；力積電224億元，股價跌2.33%、收35.65元；國巨207.52億元，股價漲5.64%、收243.5元；台玻（1802）179.97億元，股價漲2.27%、收36.05元；南亞（1303）178.42億元，股價漲8.03%、收53.8元；群聯（8299）176.33億元，股價漲0%、收1,315元；金像電（2368）143.89億元，股價漲3.47%、收567元；健策（3653）143.11億元，股價漲9.27%、收2,475元；緯創（3231）123.16億元，股價漲3.6%、收144元；華新（1605）115.3億元，股價漲9.89%、收34.45元；定穎投控（3715）109.38億元，股價漲9.66%、收130.5元；旺宏（2337）108.03億元，股價跌4.31%、收38.9元；台達電（2308）101.36億元，股價跌0.93%、收958元。

統計今日成交量超過十萬大張個股有11檔，依序為：力積電616,132張、台玻492,472張、南亞科359,842張、富喬346,268張、華新342,435張、南亞335,766張、旺宏272,461張；期街口布蘭特正2（00715L）163,510張、中石化（1314）120,622張、華東（8110）112,665張、台化（1326）100,636張。

台股
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

00878確定守住0.4元配息終結降息！台股Q4最旺季＋AI不熄火…成分全面受惠

南亞科效應！台塑三寶領塑化股走強 台塑化「這原因」沒跟上

改寫大立光歷史！股王信驊攻6,335元、頂破台股天花板「這檔」也重返千元

主動式ETF 人氣大爆發

相關新聞

三大法人賣超61.73億元 台股量增至6,572億元守住5日線

台股10日線有壓，多頭連三日挑戰重返2萬8千關未果，電子權值四大天王再度上演同步壓尾劇碼，集中市場指數終場下跌43.53...

塑膠股指數創今年新高！擁四題材領漲傳產 台化、南亞盤中亮燈

塑膠族群多日來表現強勢，13日相關類股指數更創今年新高，再度成為傳產類股指標，不僅台塑（1301）、台聚（1304）兩大...

美政府開門！台股多空交戰、惜未站上兩萬八 台積電跌15元收1,460元

美國政府開門，台股13日開低後盤中一度翻紅，最高一度站上兩萬八千點，惟市場態度保守，指數於平盤附近震盪，終場收在27,9...

南亞科效應！台塑三寶領塑化股走強 台塑化「這原因」沒跟上

台股13日塑化類股強勢走揚，主因南亞科（2408）股價受記憶體產業景氣回溫帶動，自9月初不到50元一路飆升，今日再刷歷史...

台股上下震盪！28,000點明顯有壓 操作建議以權值與高成長族群為主

美股四大指數12日漲多跌少，其中以費半指數上漲1.4%最為強勢。不過台股13日仍呈現上下震盪，盤中最高上漲91點至28,...

多檔集團股亮燈、年底作帳行情起跑？分析師曝股票這樣選：還早呢！

時序進入11月中旬，台股13日震盪，包括台塑集團、華新集團、國巨集團等集團股成為盤面上的強勢亮點，投資人開始想像是否年底...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。