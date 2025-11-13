全球重組浪潮 新興國家轉運

美國政府關門長達40多天後，近日可望重啟運作。若類似情況發生在新興國家，通常會引發該國金融市場劇烈波動，但在「美國例外論」的信念支撐下，投資市場卻再度安然渡過。然而，這道保護傘真的牢不可破嗎？

富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長麥可．哈森泰博表示，近十年美國財政與貿易失衡嚴重，但美元卻普遍比其他貨幣為強，主要乃因全球資金大量流入美國股債市場所支撐，美國國際投資部位淨債務規模占GDP比重已惡化到90% (2024年)，遠高於金融海嘯前的10%~20%。而今，隨著新興國家展現結構性轉機題材、歐洲國家需要匯回資金融通其擴大的國防支出，當海外投資人投入美國資產的力道減弱，將使評價已貴的美元承壓更重。

富蘭克林坦伯頓全球投資團隊投資長曼拉．塞肯表示，新興市場過去20年結構劇變，產業重心由原物料、能源轉向科技、消費與服務，更有為數眾多的公司成為推動全球經濟運轉的企業。新興市場央行利率與貨幣政策更具彈性，與成熟市場利差縮小，區域內改革聚焦提升股東權益報酬率，新興市場公司治理近年來有顯著的進步，過去五年，透過證券交易所的規範，以及對忽視股東價值的企業施加懲罰，特別是亞洲企業的公司治理正發生明顯轉變，也解決過去投資人布局新興市場最關切的痛點。

曼拉．塞肯進一步分析，2012~2022的十年期間，新興市場獲利趨於平緩，主要原因在於中國大陸經濟放緩與產能過剩，這也導致新興股市表現落後成熟股市，不過現在見到有趣的轉折點，新興市場企業獲利開始回升，2023~2027年新興市場企業獲利的年複合成長率預估將有12~14%的成長幅度，預期這將帶動新興股市相對成熟股市的表現持續改善。

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金經理人麥可．哈森泰博看好新興國家的轉運機會，在歷經新冠疫情、央行大舉升息、川普關稅連番衝擊後，展現經濟強韌姿態，因為很多國家已採取更嚴謹的財政和貨幣政策，相較20年前已脫胎換骨。尤其在中美關係緊張，驅動全球供應鏈重組，馬來西亞、印度、墨西哥和巴西等均為受惠國。新興國家本身改革題材令人驚喜，例如南非組建的聯合政府即積極推動基礎建設等利民政策。這些國家公債殖利率普遍高於成熟國家，展現很多投資機會。

富蘭克林坦伯頓新興國家基金短中長期績效表現優異，現階段國別配置亞股比重逾七成，並以中國大陸、南韓、台灣與印度為核心，並聚焦AI與科技、消費、產業整合及可持續性的未來四大主題投資，掌握非美資產崛起與新興市場歷經多次結構性改革強勁的投資機會。