快訊

空拍圖驚人！宜蘭冬山「泉月樓行館」成暴雨孤島 一設計讓建築毫髮無損

國旅明年「平日連住2晚最高補助2000元」 每月再抽1200生日金

「把輝達留住70年」 北市府將提地上權50年並可延長20年

全球重組浪潮 新興國家轉運

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美國政府關門長達40多天後，近日可望重啟運作。若類似情況發生在新興國家，通常會引發該國金融市場劇烈波動，但在「美國例外論」的信念支撐下，投資市場卻再度安然渡過。然而，這道保護傘真的牢不可破嗎？

富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長麥可．哈森泰博表示，近十年美國財政與貿易失衡嚴重，但美元卻普遍比其他貨幣為強，主要乃因全球資金大量流入美國股債市場所支撐，美國國際投資部位淨債務規模占GDP比重已惡化到90% (2024年)，遠高於金融海嘯前的10%~20%。而今，隨著新興國家展現結構性轉機題材、歐洲國家需要匯回資金融通其擴大的國防支出，當海外投資人投入美國資產的力道減弱，將使評價已貴的美元承壓更重。

富蘭克林坦伯頓全球投資團隊投資長曼拉．塞肯表示，新興市場過去20年結構劇變，產業重心由原物料、能源轉向科技、消費與服務，更有為數眾多的公司成為推動全球經濟運轉的企業。新興市場央行利率與貨幣政策更具彈性，與成熟市場利差縮小，區域內改革聚焦提升股東權益報酬率，新興市場公司治理近年來有顯著的進步，過去五年，透過證券交易所的規範，以及對忽視股東價值的企業施加懲罰，特別是亞洲企業的公司治理正發生明顯轉變，也解決過去投資人布局新興市場最關切的痛點。

曼拉．塞肯進一步分析，2012~2022的十年期間，新興市場獲利趨於平緩，主要原因在於中國大陸經濟放緩與產能過剩，這也導致新興股市表現落後成熟股市，不過現在見到有趣的轉折點，新興市場企業獲利開始回升，2023~2027年新興市場企業獲利的年複合成長率預估將有12~14%的成長幅度，預期這將帶動新興股市相對成熟股市的表現持續改善。

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金經理人麥可．哈森泰博看好新興國家的轉運機會，在歷經新冠疫情、央行大舉升息、川普關稅連番衝擊後，展現經濟強韌姿態，因為很多國家已採取更嚴謹的財政和貨幣政策，相較20年前已脫胎換骨。尤其在中美關係緊張，驅動全球供應鏈重組，馬來西亞、印度、墨西哥和巴西等均為受惠國。新興國家本身改革題材令人驚喜，例如南非組建的聯合政府即積極推動基礎建設等利民政策。這些國家公債殖利率普遍高於成熟國家，展現很多投資機會。

富蘭克林坦伯頓新興國家基金短中長期績效表現優異，現階段國別配置亞股比重逾七成，並以中國大陸、南韓、台灣與印度為核心，並聚焦AI與科技、消費、產業整合及可持續性的未來四大主題投資，掌握非美資產崛起與新興市場歷經多次結構性改革強勁的投資機會。

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金短中長期績效表現領先，截至10月底的基金持債到期殖利率達12%，投資以新興國家當地公債為多，廣納亞洲、拉丁美洲和非洲貨幣，可望受惠美元貶值時的匯兌收益機會。

新興國家股票型基金與新興市場當地貨幣債券基金表現。資料來源：理柏資訊
新興國家股票型基金與新興市場當地貨幣債券基金表現。資料來源：理柏資訊

新興市場 美國
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

什麼是「新冷戰」？台灣成為美中兩大強權對峙的海景第一排

柬埔寨太子集團12萬枚比特幣被盜 中控美「黑吃黑」

通用下令 供應鏈禁用中國零件

掃毒行動挨批　盧比歐：歐洲無權決定美如何捍衛國安

相關新聞

三大法人賣超61.73億元 台股量增至6,572億元守住5日線

台股10日線有壓，多頭連三日挑戰重返2萬8千關未果，電子權值四大天王再度上演同步壓尾劇碼，集中市場指數終場下跌43.53...

塑膠股指數創今年新高！擁四題材領漲傳產 台化、南亞盤中亮燈

塑膠族群多日來表現強勢，13日相關類股指數更創今年新高，再度成為傳產類股指標，不僅台塑（1301）、台聚（1304）兩大...

美政府開門！台股多空交戰、惜未站上兩萬八 台積電跌15元收1,460元

美國政府開門，台股13日開低後盤中一度翻紅，最高一度站上兩萬八千點，惟市場態度保守，指數於平盤附近震盪，終場收在27,9...

南亞科效應！台塑三寶領塑化股走強 台塑化「這原因」沒跟上

台股13日塑化類股強勢走揚，主因南亞科（2408）股價受記憶體產業景氣回溫帶動，自9月初不到50元一路飆升，今日再刷歷史...

台股上下震盪！28,000點明顯有壓 操作建議以權值與高成長族群為主

美股四大指數12日漲多跌少，其中以費半指數上漲1.4%最為強勢。不過台股13日仍呈現上下震盪，盤中最高上漲91點至28,...

多檔集團股亮燈、年底作帳行情起跑？分析師曝股票這樣選：還早呢！

時序進入11月中旬，台股13日震盪，包括台塑集團、華新集團、國巨集團等集團股成為盤面上的強勢亮點，投資人開始想像是否年底...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。