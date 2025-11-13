市場不確定性上升 中信策略優利基金募集金額上看百億元

全球股市屢創新高，投資人開始憂心AI相關企業估值是否過熱，同時美國聯準會12月降息時程出現變化，使得市場不確定性升溫，為因應當前環境，投資人開始將目光轉向穩定收益型產品。根據統計，中信策略優利多重資產基金因主打配置市面上最高比重的掩護性買權ETF，深受投資人青睞，僅募集短短兩周時間，總規模已近90億元，年底可望上看百億元大關。

中國信託策略優利多重資產基金經理人羅世明指出，在AI趨勢推動下，全球主要股市陸續走到評價面的高點，時序來到第4季，當前股價已經反應明年或未來的預期獲利成長，若企業財報沒有更優於市場預期的消息傳出，短線上指數或許將出現評價面的修正，造成價格波動。此外，近期多家投資機構也紛紛指出，對AI成長股的不確定性升溫，主要來自科技公司大幅激增資本支出的營運模式。

羅世明說，為因應當前市場的不確定性，部分積極的投資人開始將投資策略轉為偏向穩健收益型的配置策略。另一方面，偏好高股息的投資人，也因為股價走到相對高檔，配息率都受到壓抑，轉而配置掩護性買權ETF，追求相對平穩且較高的權利金收益。

相較於高股息產品，掩護性買權ETF在市場動盪時往往有較佳的攻守能力，由於它是透過賣出買權來收取權利金，因此相對不受到市場股價位階、經濟環境變化等影響。另外，根據統計，以Global X所發行標普500指數被動式掩護性買權ETF為例，截至6月30日過去12個月權利金收入分配之收益率達13.81%，明顯高於美國標普500指數預估股利率水準，更是今年美國標普500指數整體股利率的10倍，因此相對受到追求穩健收益的存股族青睞。

目前市面上基金產品中，配置掩護性買權ETF比重最高的產品為中信策略優利多重資產基金比重將近40%，其他包括凱基收益成長多重資產基金、安聯收益成長多重資產基金、富邦台美雙星多重資產基金、中信策略優利多重資產基金，及11月發行的柏瑞美利堅多重資產收益基金也都有配置一定比重的掩護性買權ETF。

法人表示，配置高比重的掩護性買權ETF，在股市大漲時可能會犧牲上檔空間，但也讓整體投資組合的波動度進一步降低，並達到穩定收益的效果，對於想追求穩健收益的存股族，在全球股價創高、波動度及不確定性加劇的環境中，成為另一項資產配置的新選擇。