快訊

空拍圖驚人！宜蘭冬山「泉月樓行館」成暴雨孤島 一設計讓建築毫髮無損

國旅明年「平日連住2晚最高補助2000元」 每月再抽1200生日金

「把輝達留住70年」 北市府將提地上權50年並可延長20年

市場不確定性上升 中信策略優利基金募集金額上看百億元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

全球股市屢創新高，投資人開始憂心AI相關企業估值是否過熱，同時美國聯準會12月降息時程出現變化，使得市場不確定性升溫，為因應當前環境，投資人開始將目光轉向穩定收益型產品。根據統計，中信策略優利多重資產基金因主打配置市面上最高比重的掩護性買權ETF，深受投資人青睞，僅募集短短兩周時間，總規模已近90億元，年底可望上看百億元大關。

中國信託策略優利多重資產基金經理人羅世明指出，在AI趨勢推動下，全球主要股市陸續走到評價面的高點，時序來到第4季，當前股價已經反應明年或未來的預期獲利成長，若企業財報沒有更優於市場預期的消息傳出，短線上指數或許將出現評價面的修正，造成價格波動。此外，近期多家投資機構也紛紛指出，對AI成長股的不確定性升溫，主要來自科技公司大幅激增資本支出的營運模式。

羅世明說，為因應當前市場的不確定性，部分積極的投資人開始將投資策略轉為偏向穩健收益型的配置策略。另一方面，偏好高股息的投資人，也因為股價走到相對高檔，配息率都受到壓抑，轉而配置掩護性買權ETF，追求相對平穩且較高的權利金收益。

相較於高股息產品，掩護性買權ETF在市場動盪時往往有較佳的攻守能力，由於它是透過賣出買權來收取權利金，因此相對不受到市場股價位階、經濟環境變化等影響。另外，根據統計，以Global X所發行標普500指數被動式掩護性買權ETF為例，截至6月30日過去12個月權利金收入分配之收益率達13.81%，明顯高於美國標普500指數預估股利率水準，更是今年美國標普500指數整體股利率的10倍，因此相對受到追求穩健收益的存股族青睞。

目前市面上基金產品中，配置掩護性買權ETF比重最高的產品為中信策略優利多重資產基金比重將近40%，其他包括凱基收益成長多重資產基金、安聯收益成長多重資產基金、富邦台美雙星多重資產基金、中信策略優利多重資產基金，及11月發行的柏瑞美利堅多重資產收益基金也都有配置一定比重的掩護性買權ETF。

法人表示，配置高比重的掩護性買權ETF，在股市大漲時可能會犧牲上檔空間，但也讓整體投資組合的波動度進一步降低，並達到穩定收益的效果，對於想追求穩健收益的存股族，在全球股價創高、波動度及不確定性加劇的環境中，成為另一項資產配置的新選擇。

ETF 美國聯準會
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

八檔高股息型ETF 利多

中職／確認CPB無「上海兄弟」 中信育樂：提升台灣棒球地位為職志

最牛一輪／南亞帶勁 中信52有戲

TPBL／中信特攻本土大熄火 夢想家多點開花擋下反撲2連勝

相關新聞

三大法人賣超61.73億元 台股量增至6,572億元守住5日線

台股10日線有壓，多頭連三日挑戰重返2萬8千關未果，電子權值四大天王再度上演同步壓尾劇碼，集中市場指數終場下跌43.53...

塑膠股指數創今年新高！擁四題材領漲傳產 台化、南亞盤中亮燈

塑膠族群多日來表現強勢，13日相關類股指數更創今年新高，再度成為傳產類股指標，不僅台塑（1301）、台聚（1304）兩大...

美政府開門！台股多空交戰、惜未站上兩萬八 台積電跌15元收1,460元

美國政府開門，台股13日開低後盤中一度翻紅，最高一度站上兩萬八千點，惟市場態度保守，指數於平盤附近震盪，終場收在27,9...

南亞科效應！台塑三寶領塑化股走強 台塑化「這原因」沒跟上

台股13日塑化類股強勢走揚，主因南亞科（2408）股價受記憶體產業景氣回溫帶動，自9月初不到50元一路飆升，今日再刷歷史...

台股上下震盪！28,000點明顯有壓 操作建議以權值與高成長族群為主

美股四大指數12日漲多跌少，其中以費半指數上漲1.4%最為強勢。不過台股13日仍呈現上下震盪，盤中最高上漲91點至28,...

多檔集團股亮燈、年底作帳行情起跑？分析師曝股票這樣選：還早呢！

時序進入11月中旬，台股13日震盪，包括台塑集團、華新集團、國巨集團等集團股成為盤面上的強勢亮點，投資人開始想像是否年底...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。