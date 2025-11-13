塑膠股指數創今年新高！擁四題材領漲傳產 台化、南亞盤中亮燈

快訊

塑膠族群多日來表現強勢，13日相關類股指數更創今年新高，再度成為傳產類股指標，不僅台塑（1301）、台聚（1304）兩大集團股價強漲，其他多檔個股也表現亮麗。除台塑集團受轉型題材驅動連日強漲外，塑化產業也步入傳統需求旺季，加上印度主要瞄準中國大陸產品的聚氯乙烯（PVC）反傾銷稅實施在即，預期台廠將擁利多；更有大陸淘汰老舊產能、第3季財報亮點加持，令市場期待第4季產業整體表現。

塑膠工業相關類股在13日盤中強漲逾7％，漲幅寫去年10月25日以來新高。屬台塑四寶的台化（1326）、南亞（1303）在盤中均上攻漲停，台化亮燈收盤，南亞爆量至33萬張；台聚集團旗下亞聚（1308）、台聚（1304）收盤漲2%左右，台達化（1309）收盤漲3.16%，其中台聚更破萬張；中石化（1314）收盤漲4.47%。此外，台苯（1310）、三芳（1307）、國喬（1312）、聯成（1313）也齊漲，成交量破千張。

第4季進入泛用樹脂傳統需求旺季，主要原因為年底節慶消費熱潮到來，帶旺塑化產品需求。此外，印度預計在11月中旬對進口PVC產品課徵反傾銷稅，最高稅率瞄準中國大陸產品，台廠稅率相對低，台塑、華夏、聯成、大洋（5907）等PVC廠商有望受惠。

法人也指出，塑化產業在中國大陸低價產品競爭下，一段時間來價格陷入低迷；但近期市場期待俄烏和談有望，如戰火稍歇，可望減弱大陸廠商的原料成本優勢。加上大陸推行「反內卷」政策，淘汰老舊產能，如具體落實，台廠壓力也可能有所減輕。

至於近期營收表現，台塑、台聚兩大集團旗下公司10月單月營收均呈年減，台塑集團表示，中國大陸石化業新產能繼續放量，低價產品削價競爭，持續拖累市場行情。

不過，第3季財報相對出現正面訊號。南亞、台塑化（6505）獲利皆俏；南亞受惠IC載板等高階電子材料營收增加，塑膠加工產品維持穩定，轉投資的南亞科（2408）與台塑化轉虧為盈，第3季稅後純益達32.6億元，每股純益0.41元，寫近八季新高；台化第3季也轉為獲利，稅後純益17.79億元，每股純益0.3元。台聚集團旗下企業，虧損幅度也普遍較上半年縮減。

