快訊

馬太鞍溪新生堰塞湖 林業署估16:00滿水位100萬噸恐溢流

聽新聞
0:00 / 0:00

美政府開門！台股多空交戰、惜未站上兩萬八 台積電跌15元收1,460元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

美國政府開門，台股13日開低後盤中一度翻紅，最高一度站上兩萬八千點，惟市場態度保守，指數於平盤附近震盪，終場收在27,903點，下跌43點，跌幅0.15%，成交量6,572億元，多空交戰激烈，台積電（2330）終場下跌15元，收1,460元。

盤面上類股以居家生活、資訊服務、觀光餐飲、綠能環保、食品、油電燃氣等較為弱勢，另外電腦周邊、塑膠、運動、玻陶、紡織、電子零組件、其他電子較為強勢。

觀察台股成交額排行榜，量大下跌的有旺宏（2337）、佳能（2374）、長榮航（2618）、宇瞻（8271）、鴻準（2354）、台特化 （4772）、品安（8088）、晶豪科（3006）、力積電（6770）、富世達（6805）、台灣大（3045）、緯穎（6669）、華碩（2357）、聯鈞（3450）、川湖（2059）、愛普*（6531）、宏達電（2498）、台燿（6274）等。

而量大上漲的則有，南茂（8150）、信驊（5274）、建榮（5340）、一詮（2486）、華東（8110）、創見（2451）、漢唐（2404）、凱美（2375）、華新（1605）、景碩（3189）、台化（1326）、光聖（6442）、定穎投控（3715）、華新科（2492）、健策（3653）、南亞（1303）、康舒（6282）、玉晶光（3406）、貿聯-KY（3665）、聖暉*（5536）、宜鼎（5289）等

統一投顧表示，美政府停擺即將結束、AMD預期未來3-5年營收CAGE 35%使股價大漲9%、台灣10月出口創佳績、鴻海（2317）第3季財報三率三升、廣達（2382）預期2026年AI相關營收有三位數成長、眾利多因素有望帶動台股向上攻。惟台股連二日2萬8關卡得而復失、技術指標處於整理格局、Michael Burry持續示警AI泡沫，恐影響投資人情緒。台股短期待技術指標整理後，仍震盪盤堅向上，年底前挑戰新高。

操作上建議以業績題材族群為布局首選，聚焦：AI概念股、半導體先進製程相關、材料升級或替代概念股、PCB族群、電力能源相關、成衣製鞋及內需消費等。

台股 AI
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

10月定期定額前20名 00830、00981A 漲贏台積電

千金股齊飆！股王信驊攻6,335元、頂破台股天花板「這檔」也叩關千元

台積電帶頭衝！0052今年漲37％ 他看好分割行情創高

主動式ETF 人氣大爆發

相關新聞

美政府開門！台股多空交戰、惜未站上兩萬八 台積電跌15元收1,460元

美國政府開門，台股13日開低後盤中一度翻紅，最高一度站上兩萬八千點，惟市場態度保守，指數於平盤附近震盪，終場收在27,9...

美債漲不漲…美國政府是否重啟為關鍵？辣媽：部分報告仍可能無法發布

美國政府是否順利重啟，今晚是關鍵。 週二（11/11）因退伍軍人節，債券市場休市一天。 週三美國公債殖利率全面走低，市場對政府停擺即將落幕的消息表現正面。 10年期美債殖利率下滑逾4個基點至 4.065%，30年期也跌破4.70%，來到4.661%。 眾議院多數黨領袖-史蒂夫・斯卡利斯（Steve Scalise） 表示，眾議院預計於美東時間週三晚間7 點表決一項法案，為聯邦政府提供資金至明年1月，藉此結束長達 40 天、創史上最久紀錄的政府關門。

台股殺尾盤…28K得而復失 台積最後一盤遭外資與市場主力砍殺

美股道瓊指數收盤創高吹響多頭號角，激勵台股昨（12）日開高，盤中最高衝上28,071點、成功站回月線，但最後一盤遭賣壓摜...

塑膠股指數創今年新高！擁四題材領漲傳產 台化、南亞盤中亮燈

塑膠族群多日來表現強勢，13日相關類股指數更創今年新高，再度成為傳產類股指標，不僅台塑（1301）、台聚（1304）兩大...

南亞科效應！台塑三寶領塑化股走強 台塑化「這原因」沒跟上

台股13日塑化類股強勢走揚，主因南亞科（2408）股價受記憶體產業景氣回溫帶動，自9月初不到50元一路飆升，今日再刷歷史...

台股上下震盪！28,000點明顯有壓 操作建議以權值與高成長族群為主

美股四大指數12日漲多跌少，其中以費半指數上漲1.4%最為強勢。不過台股13日仍呈現上下震盪，盤中最高上漲91點至28,...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。