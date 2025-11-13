美政府開門！台股多空交戰、惜未站上兩萬八 台積電跌15元收1,460元

美國政府開門，台股13日開低後盤中一度翻紅，最高一度站上兩萬八千點，惟市場態度保守，指數於平盤附近震盪，終場收在27,903點，下跌43點，跌幅0.15%，成交量6,572億元，多空交戰激烈，台積電（2330）終場下跌15元，收1,460元。

盤面上類股以居家生活、資訊服務、觀光餐飲、綠能環保、食品、油電燃氣等較為弱勢，另外電腦周邊、塑膠、運動、玻陶、紡織、電子零組件、其他電子較為強勢。

觀察台股成交額排行榜，量大下跌的有旺宏（2337）、佳能（2374）、長榮航（2618）、宇瞻（8271）、鴻準（2354）、台特化 （4772）、品安（8088）、晶豪科（3006）、力積電（6770）、富世達（6805）、台灣大（3045）、緯穎（6669）、華碩（2357）、聯鈞（3450）、川湖（2059）、愛普*（6531）、宏達電（2498）、台燿（6274）等。

而量大上漲的則有，南茂（8150）、信驊（5274）、建榮（5340）、一詮（2486）、華東（8110）、創見（2451）、漢唐（2404）、凱美（2375）、華新（1605）、景碩（3189）、台化（1326）、光聖（6442）、定穎投控（3715）、華新科（2492）、健策（3653）、南亞（1303）、康舒（6282）、玉晶光（3406）、貿聯-KY（3665）、聖暉*（5536）、宜鼎（5289）等

統一投顧表示，美政府停擺即將結束、AMD預期未來3-5年營收CAGE 35%使股價大漲9%、台灣10月出口創佳績、鴻海（2317）第3季財報三率三升、廣達（2382）預期2026年AI相關營收有三位數成長、眾利多因素有望帶動台股向上攻。惟台股連二日2萬8關卡得而復失、技術指標處於整理格局、Michael Burry持續示警AI泡沫，恐影響投資人情緒。台股短期待技術指標整理後，仍震盪盤堅向上，年底前挑戰新高。

操作上建議以業績題材族群為布局首選，聚焦：AI概念股、半導體先進製程相關、材料升級或替代概念股、PCB族群、電力能源相關、成衣製鞋及內需消費等。