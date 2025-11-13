南亞科效應！台塑三寶領塑化股走強 台塑化「這原因」沒跟上

美國政府是否順利重啟，今晚是關鍵。 週二（11/11）因退伍軍人節，債券市場休市一天。 週三美國公債殖利率全面走低，市場對政府停擺即將落幕的消息表現正面。 10年期美債殖利率下滑逾4個基點至 4.065%，30年期也跌破4.70%，來到4.661%。 眾議院多數黨領袖-史蒂夫・斯卡利斯（Steve Scalise） 表示，眾議院預計於美東時間週三晚間7 點表決一項法案，為聯邦政府提供資金至明年1月，藉此結束長達 40 天、創史上最久紀錄的政府關門。

