南亞科效應！台塑三寶領塑化股走強 台塑化「這原因」沒跟上
台股13日塑化類股強勢走揚，主因南亞科（2408）股價受記憶體產業景氣回溫帶動，自9月初不到50元一路飆升，今日再刷歷史新高178.5元，漲勢蔓延效應顯現，帶動台塑（1301）、台化（1326）及南亞（1303）盤中同步走高，其中南亞與台化雙雙亮燈漲停，分別衝上去年6月及12月來波段高點；中石化（1314）、台聚（1304）、台達化（1309）、三芳（1307）等相關塑化個股亦跟進上漲，推升塑化類指數名列前茅。
台塑、台化、台塑化（6505）12日啟動第三次南亞科處分計畫，預計各出售約1.89萬張股票。此前10月28日已各處分2.5萬張，套現合計74億元。集團強調，投資南亞科非以交易為目的，處分不影響EPS，僅增加未分配盈餘。
另一方面，國際油價周三大幅回落，創下6月以來最大單日跌幅，影響台塑化今日未能跟上集團多頭腳步，落於低檔整理。
美國西德州中級原油（WTI）12月期貨下跌4.2%，收在每桶約58.49美元，布蘭特原油1月期貨下跌3.8%，收62.71美元，回吐連續三個交易日的漲幅。近期原油合約出現遠月溢價結構，為2月以來首見，顯示供應過剩壓力升高。
OPEC修正全球石油市場預測，將第三季由原先的供不應求調整為每日供應過剩50萬桶，原因包括美國產量超預期以及OPEC自身增產。CIBC高級能源交易員Rebecca Babin指出，隨著價差走弱及OPEC預測意味庫存增加，使得油價承壓。
展望後市，台塑企業總裁吳嘉昭指出，集團正積極推動轉型策略，已提報107件轉型案，預估至2030年可帶來381億元效益，其中新產品與新事業轉型貢獻占比71％。他強調，電子股漲價帶動營收與獲利成長，將進一步利多塑化四寶及相關族群，後市可多關注產業轉型成果。
