台股上下震盪！28,000點明顯有壓 操作建議以權值與高成長族群為主

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

美股四大指數12日漲多跌少，其中以費半指數上漲1.4%最為強勢。不過台股13日仍呈現上下震盪，盤中最高上漲91點至28,038點，最低下跌135點至27,811點。台積電（2330）盤中最低下跌15元至1,460元，最高是1,470元。

永豐期貨指出，整體市場氣氛偏向樂觀，但資金輪動明顯，電子、半導體及AI伺服器供應鏈仍是盤面主軸。從結構上觀察，台積電、聯發科（2454）、鴻海（2317）等大型權值股具備中期支撐力，基本面穩健，法說與財報顯示產業庫存調整已近尾聲，預期明年第1季營運動能可望回升。

永豐期貨分析，短線而言，指數已完成底部築構並重新挑戰年線，若能維持月線之上並帶量突破前高，市場信心將逐步回升，下一目標區間將指向28,500至29,000點。中期來看，若美國科技股維持強勢、AI與高效運算需求延續、全球資金重新回流亞洲市場，則台股有機會在基本面與政策面共振下挑戰三萬點整數關卡。

不過離4月關稅反彈起漲區間已有相當漲幅，加上28,000點之上明顯有壓，後續需提防外資再度轉賣與全球經濟數據不確定性帶來的回檔風險。操作策略上，建議以權值與高成長族群為主，避開短線漲多個股，等待量能確認再行加碼。

