被動元件攻勢起！華新科等6檔衝上漲停 國巨*大漲收復5日線

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股13日震盪，被動元件股挾著漲價題材攻勢再起，華新科（2492）衝上漲停領軍，日電貿（3090）、蜜望實（8043）、凱美（2375）、立隆電（2472）、鈞寶（6155）等同樣飆上漲停，龍頭股國巨*（2327）盤中也上漲逾半根停板，收復5日線。

台股早盤以27,867.59點開出，下跌79.5點，指數開低後一度下滑至27,811.81點，之後往上翻紅拉升至28,038.24點，上漲91.15點，大盤指數盤中震盪，被動元件股表現熱呼呼。

華新科以122.5元開高後衝上漲停130.5元鎖死，排隊買單超過4,300張；日電貿衝上漲停93.5元鎖死，排隊買單超過7,100張；凱美衝上漲停97.6元鎖死，排隊買單超過4,500張；鈞寶衝上漲停34元鎖死，排隊買單超過3,000張；立隆電也衝上108.5元漲停板；蜜望實也衝上漲停58.4元鎖死，排隊買單超過1.1萬張。

龍頭股國巨*以232元開出，一度拉升至244.5元，上漲14元，漲幅6.07%，收復5日線，盤中漲幅近5%；國巨10月合併營收113.52億元，月減2.8%，年增8.5%，為歷年同期新高，累計今年前10月合併營收1,083.14億元，較去年同期增加6.1%。

美政府開門！台股多空交戰、惜未站上兩萬八 台積電跌15元收1,460元

美國政府開門，台股13日開低後盤中一度翻紅，最高一度站上兩萬八千點，惟市場態度保守，指數於平盤附近震盪，終場收在27,9...

美債漲不漲…美國政府是否重啟為關鍵？辣媽：部分報告仍可能無法發布

美國政府是否順利重啟，今晚是關鍵。 週二（11/11）因退伍軍人節，債券市場休市一天。 週三美國公債殖利率全面走低，市場對政府停擺即將落幕的消息表現正面。 10年期美債殖利率下滑逾4個基點至 4.065%，30年期也跌破4.70%，來到4.661%。 眾議院多數黨領袖-史蒂夫・斯卡利斯（Steve Scalise） 表示，眾議院預計於美東時間週三晚間7 點表決一項法案，為聯邦政府提供資金至明年1月，藉此結束長達 40 天、創史上最久紀錄的政府關門。

台股殺尾盤…28K得而復失 台積最後一盤遭外資與市場主力砍殺

美股道瓊指數收盤創高吹響多頭號角，激勵台股昨（12）日開高，盤中最高衝上28,071點、成功站回月線，但最後一盤遭賣壓摜...

塑膠股指數創今年新高！擁四題材領漲傳產 台化、南亞盤中亮燈

塑膠族群多日來表現強勢，13日相關類股指數更創今年新高，再度成為傳產類股指標，不僅台塑（1301）、台聚（1304）兩大...

南亞科效應！台塑三寶領塑化股走強 台塑化「這原因」沒跟上

台股13日塑化類股強勢走揚，主因南亞科（2408）股價受記憶體產業景氣回溫帶動，自9月初不到50元一路飆升，今日再刷歷史...

台股上下震盪！28,000點明顯有壓 操作建議以權值與高成長族群為主

美股四大指數12日漲多跌少，其中以費半指數上漲1.4%最為強勢。不過台股13日仍呈現上下震盪，盤中最高上漲91點至28,...

