被動元件攻勢起！華新科等6檔衝上漲停 國巨*大漲收復5日線

台股13日震盪，被動元件股挾著漲價題材攻勢再起，華新科（2492）衝上漲停領軍，日電貿（3090）、蜜望實（8043）、凱美（2375）、立隆電（2472）、鈞寶（6155）等同樣飆上漲停，龍頭股國巨*（2327）盤中也上漲逾半根停板，收復5日線。

台股早盤以27,867.59點開出，下跌79.5點，指數開低後一度下滑至27,811.81點，之後往上翻紅拉升至28,038.24點，上漲91.15點，大盤指數盤中震盪，被動元件股表現熱呼呼。

華新科以122.5元開高後衝上漲停130.5元鎖死，排隊買單超過4,300張；日電貿衝上漲停93.5元鎖死，排隊買單超過7,100張；凱美衝上漲停97.6元鎖死，排隊買單超過4,500張；鈞寶衝上漲停34元鎖死，排隊買單超過3,000張；立隆電也衝上108.5元漲停板；蜜望實也衝上漲停58.4元鎖死，排隊買單超過1.1萬張。

龍頭股國巨*以232元開出，一度拉升至244.5元，上漲14元，漲幅6.07%，收復5日線，盤中漲幅近5%；國巨10月合併營收113.52億元，月減2.8%，年增8.5%，為歷年同期新高，累計今年前10月合併營收1,083.14億元，較去年同期增加6.1%。