T-glass 缺貨助攻！載板三雄齊揚、景碩欣興領軍上攻

載板三雄13日再度成為盤面焦點，截至目前，景碩（3189）暫報140元，勁揚8.5元、漲幅6.46%，成交量逾2.3萬張；欣興（3037）暫報178元，大漲10.5元、漲幅6.27%，成交量放大至3.6萬張以上；南電（8046）站上289元，漲4.5元、漲幅1.58%，成交量逾1.3萬張。

市場點火主因來自BT載板再傳漲價訊號。三菱瓦斯化學（MGC）最新財報會中預告，明年度將再調高BT材料報價，若上游T-glass供應商日東紡啟動漲價，BT價格還有第二波上修空間，外資順勢看多載板三雄，點名景碩、南電、欣興皆可受惠。T-glass長線供給吃緊，搭配AI伺服器、高速網通升級帶來的高階載板需求，被法人視為新一輪景氣上升循環的關鍵驅動。

基本面也為股價提供支撐。景碩10月合併營收達36.01億元，創36個月新高，年增近4成；欣興10月營收113.27億元，月增持平但年增逾8%，南電則在BT與低階ABF載板連番調價帶動下，10月營收達37.06億元，年增逾41%，三雄營收同步「年月雙增」，顯示AI伺服器與高階網通平台拉貨動能持續發威。

今日載板三雄股價齊步走高，也反映資金搶進AI載板主流題材的情緒升溫，後續國際大廠訂單與原物料價格動向，將成為觀察族群續航力的關鍵指標。