千金股齊飆！股王信驊攻6,335元、頂破台股天花板「這檔」也叩關千元

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台股雙王13日呈現兩樣情，權王台積電（2330）落於低等狹幅整理，影響大盤跌點約80點，台股2萬8千關仍無法站穩；但股王信驊（5274）卻氣勢如虹，不僅突破6,000元關卡，一舉刷新大立光（3008）盤中、收盤歷史最高紀錄，盤中更衝上漲停6,335元，寫下台股歷史新頁！

此外，在信驊漲停激勵下，千金族群多頭士氣也受到提振，健策（3653）隨之攻上漲停2,490元，旺矽（6223）、貿聯-KY（3665）攜手漲逾5%，光聖（6442）也叩關1,005元、順勢重返千金俱樂部，盤面出現26千金。

光纖模組廠光聖第3季毛利率60.37%，季減1.3個百分點；稅後純益5.3億元，季增170.58%，年增104.43%，每股純益7.02元，創下單季歷史新高；前三季稅後純益10.47億元，每股純益13.87元，同樣改寫同期新高。

