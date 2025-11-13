多檔集團股亮燈、年底作帳行情起跑？分析師曝股票這樣選：還早呢！

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
時序進入11月中旬，台股13日震盪，包括台塑集團、華新集團、國巨集團等集團股成為盤面上的強勢亮點，投資人開始想像是否年底集團作帳行情啟動了？證券分析師則是直言，現在就談作帳還太早，這些集團股的上漲， 主要是因各自題材激勵股價上漲，加上交叉持股所出現的綜效，所以，不要看到集團股大漲就見獵心喜，仍要慎選真正有題材的個股。

台股早盤以27,867.59點開出，下跌79.5點，指數開低後一度下滑至27,811.81點，之後往上翻紅拉升至28,038.24點，上漲91.15點，大盤指數盤中震盪，盤面上台塑集團、華新集團、國巨集團等集團股成為強勢亮點，台化（1326）、凱美（2375）、華新（1605）、華新科（2492）、華東（8110）等多檔亮燈漲停。

市場傳出是否集團股年底作帳行情已經啟動？能不能搭上集團作帳行情順風車？證券分析師張陳浩直言，現在談集團作帳行情還太早，一般而言，最早也要到12月，甚至12月中旬之後，才有展開所謂的集團作帳。

張陳浩分析，盤面上強勢的集團股表現，主要是受惠於各自題材所帶動的股價上漲，加上集團交叉持股所產生的綜效，「母憑子貴」的情況下，推升集團母子公司的股價齊漲，現在還不算是集團作帳。

至於集團股要怎麼選？張陳浩強調，還是要看各自所具有的題材，以記憶體族群來說，漲價循環預計可到明年的上半年，因此，在報價仍然上漲下，個股行情仍將持續，包括南亞科（2408）、華邦電（2344）、群聯（8299）等都可以留意。

張陳浩認為，被動元件的漲價題材才剛開始，在漲價可期下，國巨*（2327）、華新科、蜜望實（8043）、日電貿（3090）、禾伸堂（3026）等也值得關注；另外，張陳浩看好AI電力相關題材，華新、華城（1519）、東元（1504）可以留意；至於CCL的台光電（2383）、台燿（6274）、聯茂（6213），還有玻纖布的富喬（1815）也值得觀察。

