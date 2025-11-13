華邦電、華新科飆股點火！這檔「母憑子貴」衝漲停 電線電纜類股同樂

台股13日續戰2萬8千關，記憶體、PCB等近期主攻手續扮前鋒，多頭熱度也延燒到相關族群。其中，電線電纜龍頭華新（1605）受轉投資的華新科（2492）、華邦電（2344）漲勢不斷點火，今日量價同步噴出，盤中挾逾27萬張大量攻上漲停，帶動電線電纜類指穩居漲幅亞軍。

AI浪潮推升全球記憶體需求熱度，帶動記憶體大廠紛紛調漲報價，台灣記憶體族群再度成為市場焦點。華邦電營運動能看俏，身為主要股東的華新也可望同步受惠。目前華新持有華邦電約99.5萬張、持股比重逾22%，並持有華新科約8.9萬張、持股約18%。法人指出，隨著AI伺服器與高效運算需求持續擴張，華邦電與華新科營運將進入正向循環，華新有望「母憑子貴」，成為AI供應鏈行情中的潛在贏家。

基本面表現上，華新第3季稅後純益9.9億元、年增180.3%，EPS 0.23元，毛利率4.76%；前三季純益21.6億元，年減35.7%，毛利率6.83%。公司指出，第3季獲利主要來自電線電纜事業，受惠台電強韌電網計畫需求穩健；不銹鋼事業因景氣疲弱、歐洲暑休及關稅影響，本業小幅虧損。業外投資表現亮眼，認列未實現金融評價利益近12億元，支撐整體獲利。

總經理潘文虎表示，第4季不銹鋼事業受匯率與關稅影響，台灣市場復甦緩慢，但原料價格支撐行情穩定；中國在反內捲政策下限制鋼鐵產能，然製造業動能不足，景氣仍處低谷。歐洲因暑休結束業績可望回升，歐盟擬推新貿易保護政策，影響將於明年中浮現。

整體而言，全球化轉為區域化趨勢下，華新布局歐亞具優勢。資源事業方面，印尼鎳礦政策推升原料成本，但需求疲弱、供過於求，維持保守看法。電線電纜事業則受惠強韌電網計畫出貨穩增，房市降溫使住宅線需求放緩，但AI產業帶動建廠用線需求增溫。

今日在華新強攻漲停下，電線電纜個股也紛紛跟漲，盤中大亞（1609）漲近6%，華電（1603）、榮星（1617）漲逾4%，億泰（1616）、宏泰（1612）、合機（1618）等也向逆勢走高，但盤中華邦電急轉翻黑，華新漲停也一度遭到打開。