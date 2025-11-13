改寫台股歷史新高！股王信驊突破6千關、直上6,080元天價
台股13日高檔震盪，權王台積電（2330）盤中走勢震盪，股王信驊（5274）卻勢如破竹，盤中突破6,000元大關，不僅改寫天價，更創下台股歷史新高價6080元。法人指出，信驊第3季獲利創新高、AI伺服器需求強勁，後勢仍具想像空間。
信驊第3季財報，稅後純益12.14億元，季增93%、年增66.5%，每股純益（EPS）32.12元，創單季歷史新高；前三季累計獲利27.3億元，EPS達72.23元，大賺逾七個股本。毛利率亦升至69.3%，年增5個百分點，顯示產品組合持續優化。
法人看好，信驊在BMC（基板管理控制器）領域具全球領先地位，下一代產品AST2700預計2026年放量出貨，可望帶動市占率大幅提升。若結合I/O與PFR產品，主板價值將提升逾三倍，推升整體營收與獲利結構升級。
信驊董事長林鴻明指出，目前AI伺服器營收占比約15%、通用伺服器約85%，隨雲端服務商（CSP）持續擴大資本支出，AI與一般伺服器需求皆看增。外資也預期，隨輝達GB300與ASIC伺服器放量，AST2700晶片出貨量可望攀升，2026年營收有望續創雙位數成長。
此外，MSCI（明晟）最新季度調整中也將信驊納入全球標準型指數成分股，市場買盤湧入，股價強勢登頂，展現AI伺服器題材下的霸主氣勢。
