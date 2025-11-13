美債漲不漲…美國政府是否重啟為關鍵？辣媽：部分報告仍可能無法發布

快訊

聯合新聞網／ 辣媽聊財經
10年期美債殖利率下滑逾4個基點至 4.065%，30年期也跌破4.70%，來到4.661%。路透
10年期美債殖利率下滑逾4個基點至 4.065%，30年期也跌破4.70%，來到4.661%。路透

美國政府是否順利重啟，今晚是關鍵。

週二（11月11日）因退伍軍人節，債券市場休市一天。週三美國公債殖利率全面走低，市場對政府停擺即將落幕的消息表現正面。

10年期美債殖利率下滑逾4個基點至 4.065%，30年期也跌破4.70%，來到4.661%。

眾議院多數黨領袖-史蒂夫・斯卡利斯（Steve Scalise） 表示，眾議院預計於美東時間週三晚間7點表決一項法案，為聯邦政府提供資金至明年1月，藉此結束長達40天、創史上最久紀錄的政府關門。

這個法案已於週一在參議院獲得大部分議員支持。若眾院也通過，仍需由川普簽署生效。目前市場是樂觀其成的。

即使政府重啟 部分報告仍可能無法發布

這場政府停擺導致多項關鍵經濟數據延遲，包括 CPI、PPI 與非農就業報告等。投資人正關注延後的數據何時能重新發布。

白宮新聞秘書卡羅琳表示，部分10月報告可能「永遠無法公布」，因停擺已影響資料蒐集與統計能量。

高盛經濟學家 Elsie Peng 與 Ronnie Walker 也指出，儘管政府有望重啟，統計單位仍需時間「清理積壓的資料」。

所以大家期盼已久的經濟數據公布，可能還需要一點時間。

10年期公債標售結果偏弱

昨天標售420億美元的10年期美國公債，投標倍數（bid-to-cover ratio）從上月的2.478降至2.433。

間接投標者（主要為外資與央行）中標比例為67.0%，仍低於近月平均的70.2%，整體來看需求偏弱，但也不會太差。

本週還有30年期公債標售，之後的結果再來跟大家分享。

編按：根據CNN報導，美國聯邦政府歷史性關門停擺12日進入第43天，美國眾議院就結束政府停擺表決剛結束。結果是222票同意、209票反對，2人未投票。

◎本文內容已獲 辣媽Shania辣媽聊財經 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

殖利率 美國公債 川普 債券
