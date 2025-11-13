科技股震盪 多元配置為上策

景順首席全球市場策略師Brian Levitt表示，近期美國科技類股出現震盪，市場再度出現AI（人工智慧）產業泡沫化的疑盧。整體而言，目前尚未進入典型泡沫階段。儘管市場呈現部分泡沫化特徵，但若與1990年代末期網路泡沫相比，仍有顯著差異。

目前，美國多家大型科技企業持續擴大資本支出，此情況與1990年代末相似。然而，現階段企業無法以足夠速度建設數據中心，以因應當前強勁的市場需求，才會進行擴張。這些投資主要仰賴營運現金流與現金儲備，顯示企業財務結構相對穩健。

相較之下，1990年代末的科技公司多以舉債方式支應支出，並基於對未來需求的高度樂觀預期進行投資。儘管目前仍有部分企業透過債務融資，但整體產業的槓桿水準明顯低於過往泡沫時期。

從本益比來看，目前美國科技類股未來12個月的預估本益比32倍，反映企業獲利成長與股價表現高度連動。相較於2000年初MSCI美國科技指數本益比為未來12個月預期獲利的50倍，目前評價水準仍屬合理。

儘管近期部分大型科技股走勢震盪，這情況難以延續。根據第3季財報顯示，約八成企業獲利優於預期，標普500與那斯達克指數皆呈現雙位數獲利成長，分析師並上調2026年獲利預測。

聯準會已啟動降息循環，2026年後的總體經濟環境可望持續改善。目前並不具備引發股市大幅回檔的典型條件，美國科技股短期內仍有再創新高潛力。

即便如此，維持分散的投資組合至關重要。AI產業並非唯一機會，這次回檔印證核心觀點：現階段正是重新配置投資組合，擴大至大型科技股以外的良機。

美國週期性類股、中小型股、價值股及非美市場皆具備投資潛力。長期而言，建立穩健且多元化的投資布局，更為重要。