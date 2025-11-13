惠譽將中租集團展望調整至負向 確認評等

惠譽國際信用評等公司將台灣的中租控股股份有限公司（中租控股）的長期發行人違約評等的展望由穩定調整為負向，並確認其長期發行人違約評等為‘BBB-’。同時，惠譽將中租控股的營運子公司 - 中租迪和股份有限公司（中租迪和）– 的長期發行人違約評等與國內長期評等展望由穩定調整為負向，並確認其長期發行人違約評等與國內長期評等分別為‘BBB’和‘A+(two)’。

惠譽亦將中租迪和的子公司 - 合迪股份有限公司（合迪） ，仲信資融股份有限公司（仲信資融）及中租汽車租賃股份有限公司（中租汽車） – 的國內長期評等展望由穩定調整為負向，並確認其國內長期評等為‘A+(twn)’。

中租控股

負向展望：中租控股的展望調整反映出其專注於中小企業的業務模式，在中國大陸與泰國的營運環境面臨挑戰時，對資產品質與獲利能力造成的持續壓力。該展望亦考量台灣因市場監管趨嚴而帶來的獲利壓力，這可能在中期內削弱其市場地位的優勢。該集團的長期發行人違約評等係基於其合併信用狀況以及較強的台灣營運的信用狀況。截至2025年上半年末，台灣占集團合併租賃資產59%，其後為中國大陸占27%與東南亞占14%。

資產品質面臨壓力：該集團專注於中小企業放款及消費金融業務使其信用狀況更易受宏觀經濟不確定性影響。減損放款比率從2024年底的3.9%升至2025年上半年的4.4%，部分原因在於放款總額縮減6%。儘管集團已收緊其授信標準，資產品質的改善仍需時間，故該比率短期內可能維持在較高的水位。不過，集團的提存準備尚且適足，2025年上半年末其放款損失準備金占總放款的比例為2.7%。

獲利能力趨弱：受信用成本攀升及業務量萎縮導致的成本/收入比率上升影響，2025年上半年集團的年化稅前平均資產報酬率從2024年末的3.9%降至3.2%，創近期新低。鑑於資產品質持續承壓，惠譽預期集團的獲利能力復甦仍需時日，中期内稅前平均資產報酬率不太可能超過4.0%。

槓桿壓力緩解：集團的總借款與有形淨值比從2023年末的4.3倍改善至2025年上半年的3.8倍，因為資金運用機會減少，所以總借款降低。惠譽預期，在適足的內部資本生成能力及審慎的增長策略支持下，集團的槓桿將維持在當前的穩健水平。以個體來看，中租控股的雙重槓桿比率在過去幾年一直維持穩健，處於120%以下。

融資渠道穩定：該集團的融資結構與市場融資渠道維持穩定，截至2025年上半年末，台灣與中國大陸的無抵押資產足以覆蓋其無擔保債務。該集團在中國的融資策略維持保守，資產負債期限相匹配且槓桿使用低；截至2025年上半年末，總借款與有形淨值比為1.6倍。在泰國以外的東南亞地區，該集團的融資渠道尚未成熟，主要依賴銀行借款，其中部分借款由中租控股擔保。

中租迪和

負向展望：中租迪和的展望調整反映在更嚴格的市場監管下，其獲利能力面臨壓力。人工智能相關科技供應鏈（此為推動台灣在2024–2025年強勁GDP成長的主要動能）之外的產業活動疲弱進一步加劇壓力。該公司的長期發行人違約評等受到其在台灣長期且具競爭力的市場地位所支撐，這有助於其風險定價策略、融資管道及具競爭力的融資成本。隨著市場動態變化，我們將持續評估公司將如何發展並維持其市場地位優勢—此為關鍵評等驅動因素，亦為負向展望。

獲利能力減弱：2025年上半年，中租迪和的年化稅前平均資產報酬率從2023年的3.0%降至2.7%。市場監管加強導致部分高收益業務（如二手車融資）收縮，持續令其整體資產收益率承壓。在業務活動放緩的背景下，公司的成本與收入比率亦有所上升。

與此同時，對太陽能業務的持續投資或將使公司的短期獲利能力承壓，因為項目建設和早期營運所需的初始成本逐步攀升。該業務板塊（含在建項目）占2025年上半年末公司總資產的13%左右。

減損放款比率偏高：鑑於業務活動放緩及壞帳回收週期延長，惠譽預期短期內公司的減損放款比率將維持於當前3.6%的高位。然而，公司適足的抵押品保障及累積的呆帳準備金（占總租賃資產的2.1%）應能有效緩解實際損失。

槓桿使用減少：自2024年起資產負債表增長放緩使公司的總借款與有形淨值比從2023年末的5.1倍降至2025年上半年末的4.3倍。惠譽預期，在適足的內部資本生成能力與溫和的增長前景下，2027年前公司的槓桿率將持續低於5.0倍。

適足的流動性管理：中租迪和持續擁有多元的融資渠道，但其融資到期結構集中於短期借款，且積極使用商業本票融資。截至2025年上半年末，公司的短期借款佔總借款的比例為52%。該公司維持適足的現金、未動用承諾授信額度，以及穩定的應收帳款回收，足以覆蓋其未來12個月的短期資金缺口。

子公司和附屬公司評等：

在集團評等的架構下，合迪的國內評等與中租迪和的國內評等一致，2025年上半年底，合迪占中租迪和合併資產的33%。合迪與中租迪和的信用狀況高度相關，兩者的信用狀況無法單獨檢視。

仲信資融和中租汽車的國內評等是基於股東支持的架構下授予，主要考量他們與母公司在管理與營運上的高度整合。中租迪和為這兩家子公司的部分借款提供保證，並且相對于中租迪和能提供支持的能力而言，這兩家子公司所需的支持規模處於可控，截至2025年上半年底，仲信資融和中租汽車的總資産分別占中租迪和資産的11%和6%。

中租迪和將其子公司視為專業部門，由同一管理團隊進行管理。我們視合迪在營建機具或設備以及運輸車輛租賃方面的專業，為中租迪和中小企業融資業務的重要延伸。仲信資融的消費性商品分期融資服務是母公司分期付款融資業務的延伸，而中租汽車的車輛租賃服務則補強母公司的中小企業融資服務。

過去幾年，重型車輛的新業務在合迪與中租汽車之間進行調整。然而，由於該業務由同一團隊管理，且完全併入中租迪和的合併報表中，預期對子公司評等沒有影響。