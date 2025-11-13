台股開低走高再拚28,000點 台積電跌15元、開1,460元

台股13日開盤指數下跌79.5點，開盤指數為27,867.59點。台積電（2330）開盤價1,460元，下跌15元。

群益投顧表示， 對美股大牛市的高估值，越來越多投資專家發出警告vs輝達將於美國時間19日公布財報的市場期待。多空衝擊下，形成指數近六個交易日在10日~20日（月）線間窄幅（27,300-28,200點）區間震盪。輝達財報將公布，惟市場關注估值逐漸壓抑績優AI股，資金持續朝投機氛圍偏濃題材股作價，奇鋐（3017）、京元電子（2449）等昨日逆勢明顯回跌，可略窺⼀⼆。盤勢持續27,000~28,000點區間膠著，大型股承壓，中小題材股擇強守技術面應對。

操作題材可留意：

1.籌碼軋空股─然AI、高效運算等需求，帶來高階PCB市場的結構性成⻑的新機遇，但過去營運不佳、今年上半年持續虧損的的富喬（1815）近日再度飆漲屢創新天價，從富喬乃至金居(8358)9~10月上旬都出現借券大增，乃至榮科（4989）10月伴隨融券大增、股價強漲，都可窺見（因評價疑慮）看空者遭軋空態勢。

2.世足賽概念股─ 2026年FIFA世界盃足球賽將於2026年6月登場，各大鞋類品牌商如Adidas與Nike已陸續啟動備貨計畫。上周五世足賽概念股的成衣代工的儒鴻（1476）與聚陽（1477）逆勢大漲，折射出世足賽題材，逐漸獲市場關注。

周三（12日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為48,254.82點，上漲326.86點、漲幅0.68%；S&P500指數上漲0.06%；那斯達克指數下跌0.26%；費半指數上漲1.47%。台積電ADR跌0.19%，收在290.62美元，較台北交易溢價22.4%。

美國股市道瓊工業指數再創收盤新高且突破48,000點大關，那斯達克綜合指數則收低，投資人將資金從科技股轉移，並寄望美國政府今天能結束停擺。美國公債殖利率下降，10年期公債殖利率回落至4.066%。

三大法人周三集中市場合計賣超74.9億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超84.8億元，投信賣超24.4億元，自營商（自行買賣）買超4.5億元，自營商（避險）買超29.8億元。

永豐期貨說，而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少412口至8,009口，其中，外資淨空單減少1,566口至29,964口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加445口至14,892口。

選擇權未平倉量部分，11月W2大量區買權OI落在28,100點，賣權最大OI落在28,000點 ; 月買權最大OI落在28,500 點，月賣權最大OI落在20,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.04上升至1.18。VIX指數下降0.81至25.26。外資台指期買權淨金額3.17億元 ; 賣權淨金額-0.04億元。整體選擇權籌碼面偏多。