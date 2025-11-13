散戶搶進 融資餘額攀升
台股高檔震盪，投資人追多情緒依舊熱絡。觀察市場融資餘額持續攀升，昨（12）日最新數據已達3,129.5億元，攀本波回升以來最高峰，不僅重返年初行情崩跌前高檔區，更顯示短線散戶資金積極進場，法人解析籌碼面恐有轉趨凌亂疑慮。
近來行情轉趨震盪，不過投資人卻勇於搶買，帶動融資餘額不斷攀升，統計自第4季以來，融資餘額增幅高達12%，超過大盤8%漲幅，顯示投機氣氛升溫，也代表籌碼轉趨凌亂。
目前市場融資餘額已升至3,129.5億元，顯示散戶資金積極進場。再依自10月31日突破3,017.5億元起算，短短八個交易日內增逾112億元，增幅約3.7%。
法人指出，融資餘額攀波段高峰，籌碼面風險漸增。由於短線融資使用率偏高，部分資金屬追價性質，一旦行情出現拉回，恐引發斷頭或獲利了結賣壓，造成盤勢震盪加劇。
不過，法人認為，台股基本面仍具一定支撐。由於AI需求強勢爆發，帶動明年上市櫃企業獲利成長率將達到二位數水準，因此法人對中長線行情並不看淡。不過，由於融資餘額快速墊高，恐不利短線多頭表現，因此已成市場觀察重點，投資人宜留意短線過熱與資金集中風險。
