台股殺尾盤 …28K得而復失 台積最後一盤遭外資與市場主力砍殺

美股道瓊指數收盤創高吹響多頭號角，激勵台股昨（12）日開高，盤中最高衝上28,071點、成功站回月線，但最後一盤遭賣壓摜殺121點，終場收27,947點、漲162點、漲幅0.5%，成交量微縮至5,760億元。法人預期，台股近期仍將延續月線攻防格局不變。

昨日盤面權值電子股多數於平盤附近整理，台積電仍（2330）失守月線。觀察19大類股全數上漲，玻璃陶瓷漲9%最強勢，塑膠漲6.2%、電器電纜漲2.3%相對亮眼；族群中，以PCB、記憶體、貨櫃等表現強勢。

台股12日觀盤重點與後市展望

其中PCB族群中，上游玻纖布、銅箔基板與鑽孔耗材同步走強，下游硬板亦現買盤點火，包括富喬、建榮、台燿、尖點、金像電、定穎投控等表現突出。25檔千金股跌多漲少，健策漲2.4%最強、勤誠跌5.6%最弱。

值得留意的是，台股尾盤遭摜殺121點，主要來自權值股壓盤。觀察前十大權值股，台積電最後一盤遭外資麥格理與市場主力如虎尾幫、竹科幫、當沖大戶聚集地的元大總公司等大單砍殺下跌10元，單檔拖累大盤約80點；台達電跌6元、聯發科跌5元、富邦金跌0.6元、國泰金跌0.4元、中華電跌1元，皆成壓盤主力。

三大法人昨日賣超74.9億元。其中外資賣超84.8億元、連九賣，累計賣超1,736.6億元；投信賣超24.4億元，由買轉賣；自營商買超34.3億元，由賣轉買。八大公股行庫賣超35.9億元，由買轉賣。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清等表示，市場持續關注美國政府關門、貨幣與關稅政策等展望。台股近期28,000點以上套牢區賣壓不輕，預期加權指數仍於月線附近震盪。

不過，美國政府關門僵局有解、AI科技股強勁反彈、企業第3季財報普遍優於預期，台股後市並不看淡，但由於波段漲幅已大，因此月線多空攻防格局暫未改變。

操作上建議採「高出低進」靈活應對，聚焦基本面與業績題材為主，主軸仍鎖定AI概念股、半導體先進製程與材料升級族群，PCB、電力能源、散裝航運、成衣製鞋及內需消費等。