正崴、森崴與永崴宣布13日停牌

正崴（2392）、森崴能源（6806）與永崴投控（3712）12日公告，因有重大訊息待公布，經證交所同意暫停在11月13日停止交易。三家公司均屬於正崴集團旗下的公司。

森崴能源在今年8月時對外公告，因台電離岸風電二期工程施工成本暴增，在與台電協商未果下，工程墊款近200億元，並先行認列虧損，致使上半年大虧44.3億元，每股虧損17.29元，較去年同期每股純益1.09元，由盈轉虧，預計待調解確定追加金額後，再依例沖銷回補。

外界研判，若沒有併購案或戰略結盟的話，森崴能源有可能是要對外說明與台電之間的協商進度與結果。

至於正崴近期公告，斥資1,900萬美元（約新台幣5.9億元）取得德州的土地與廠房，面積約14萬平方英尺，主要是為了配合市場及客戶需求，作為美國生產製造基地使用。