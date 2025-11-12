正崴、森崴與永崴宣布13日停牌
正崴（2392）、森崴能源（6806）與永崴投控（3712）12日公告，因有重大訊息待公布，經證交所同意暫停在11月13日停止交易。三家公司均屬於正崴集團旗下的公司。
森崴能源在今年8月時對外公告，因台電離岸風電二期工程施工成本暴增，在與台電協商未果下，工程墊款近200億元，並先行認列虧損，致使上半年大虧44.3億元，每股虧損17.29元，較去年同期每股純益1.09元，由盈轉虧，預計待調解確定追加金額後，再依例沖銷回補。
外界研判，若沒有併購案或戰略結盟的話，森崴能源有可能是要對外說明與台電之間的協商進度與結果。
至於正崴近期公告，斥資1,900萬美元（約新台幣5.9億元）取得德州的土地與廠房，面積約14萬平方英尺，主要是為了配合市場及客戶需求，作為美國生產製造基地使用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言