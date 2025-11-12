快訊

鳳凰快閃發威「58年首見11月登陸颱風」 2測站破單站紀錄、北台灣降雨持續

正崴、森崴與永崴宣布13日停牌

經濟日報／ 記者陳昱翔蕭君暉／台北即時報導

正崴（2392）、森崴能源（6806）與永崴投控（3712）12日公告，因有重大訊息待公布，經證交所同意暫停在11月13日停止交易。三家公司均屬於正崴集團旗下的公司。

森崴能源在今年8月時對外公告，因台電離岸風電二期工程施工成本暴增，在與台電協商未果下，工程墊款近200億元，並先行認列虧損，致使上半年大虧44.3億元，每股虧損17.29元，較去年同期每股純益1.09元，由盈轉虧，預計待調解確定追加金額後，再依例沖銷回補。

外界研判，若沒有併購案或戰略結盟的話，森崴能源有可能是要對外說明與台電之間的協商進度與結果。

至於正崴近期公告，斥資1,900萬美元（約新台幣5.9億元）取得德州的土地與廠房，面積約14萬平方英尺，主要是為了配合市場及客戶需求，作為美國生產製造基地使用。

正崴 台電
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

鳳凰颱風零星災情 苗栗縣578戶一度停電

連續豪雨 新北淡水區屯山北5道路邊坡坍塌電桿傾倒

嘉義縣沿海地區有風無雨 台電提前清洗礙子避免鹽塵害

宜蘭縣7000多戶停電還有上千戶沒電用 台電：力拚今全數復電

相關新聞

台股多空近日將表態 11檔外資連買股、這檔已逆勢狂買21天

台股12日在美股主要指數漲跌互見的背景下，開高後呈現震盪偏多走勢，可惜終場未站穩28K大關。技術面顯示，台股短期5、10...

台股能否重新站上28000點？ 專家指美延遲公布經濟數據成關鍵

台股連續2個交易日挑戰28000點得而復失，法人認為，上市櫃公司財報申報即將結束，在基本面空窗期，消息面恐成主導盤勢能否...

AI 泡沫疑慮升溫？ 法人評析：台股這原因底氣十足

隨著AI商機持續發酵，市場對「AI泡沫化」的疑慮升溫。法人指出，若聯準會12月暫停降息、流動性收縮，美股科技股恐出現15...

多空拉鋸！三大法人再砍78億元 台股攻2萬8又差一點「積」情

台股12日由台積電（2330）帶隊反彈，鴻海（2317）、南亞（1303）、台塑化（6505）、金像電（2368）、致茂...

亞力財報／第3季 EPS 0.89元 在手訂單逾百億、訂單能見度至少三年

亞力（1514）12日公告，第3季稅後純益2.42億元，年增60.14％，每股純益（EPS）0.89元；累計今年前三季稅...

權值股遭砍單 台股收盤遭襲下滑121點 28,000點得而復失

台股12日收盤上漲162.14點，終場以27,947.09點作收，成交量5,605.09億元；最後一盤在台積電（2330...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。