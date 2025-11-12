裕慶財報／第3季每股純益3.59元登今年季度新高 季增428%、年增138%
裕慶-KY（6957）董事會通過第3季合併財報，合併營收10.85億元，季增35%、年增3.8%，受惠商用展示架ODM訂單動能持續放大，加上新台幣匯率貶值挹注，稅後純益1.94億元，季增419%、年增132%，每股稅後純益3.59元，寫下今年單季新高。
裕慶累計前三季合併營收26.74億元、年減6.8%，稅後純益2.95億元、年減29.5%，每股稅後純益5.41元。
裕慶表示，第3季獲利亮眼，主要來自商用展示架ODM業務訂單認列穩健成長，主要百貨與零售連鎖店（K）、美國居家修繕龍頭（H）與（L）、寵物用品品牌（P），以及新導入的全美第二大折扣零售通路商（T）等客戶訂單出貨明顯提升。
隨著新專案量產進度推進與急單需求出貨挹注，第3季商用展示架ODM業務營收比重提升至84.18%，挹注整體營運動能向上態勢，並凸顯裕慶近年深化多元品牌合作策略綜效漸顯。
裕慶第3季毛利率回升至39%，主要受惠高毛利商用展示架ODM業務出貨比重提升，以及匯率與關稅政策變動下，公司已與多家客戶完成調漲協議，確保成本轉嫁效益同步反映。
同時，集團持續強化費用控管與營運效率優化，同步帶動第3季營業利益率、稅後淨利率分別達22%與18%，相較上季與去年同期提升，並締造三率三升佳績。
展望第4季，觀察美國居家修繕龍頭（H）與（L）、全球最大軟性飲料公司（C）、美國最大西部服飾零售商（B）等商用展示架業務客戶訂單需求，加上客戶新產品專案導入進度推進，集團整體接單仍保持成長態勢。
此外，旗下印尼新廠亦於11月正式投產，除有助於滿足客戶多元區域採購供應需求，增添開拓東南亞市場業務契機，亦能提升出貨效率與交期彈性。
裕慶表示，集團仍強化生產製程優化，以確保品質一致性與產能效益最大化，進一步強化全球供應鏈競爭力，預期新產能挹注將自明年起逐步顯現，以期帶動未來營運良好成長表現。
