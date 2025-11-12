快訊

黄明志捲謝侑心命案「尚查無明顯犯案證據」 可能明天保釋

登陸20分鐘就消散！鳳凰颱風晚間8時變熱帶低氣壓 20：30解除海陸警

台股多空近日將表態 11檔外資連買股、這檔已逆勢狂買21天

高盛：PA 補庫存需求啟動且未來 TAM 擴大 上調穩懋、宏捷科目標價

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

高盛證券在最新出具的「台灣功率放大器（PA）代工產業」報告中指出，PA補庫存需求啟動，因此上調宏捷科（8086）、穩懋（3105）目標價，但對智慧機前景仍趨於保守，因此對宏捷科仍建議「中立」、穩懋仍維持「賣出」評等。

高盛指出，宏捷科及穩懋第3季的財報都遠優於市場預期，主要受惠於 iPhone 銷售展望強勁、安卓智慧機PA補庫存需求強，人工智慧（AI）／資料中心網路系統升級需求改善。因此，主要供應商穩懋的產能利用率從上半年的45%提升至下半年的60%，帶動獲利大幅改善。

不過，高盛預期，iPhone需求將於2026 年第1季進入淡季，庫存回補動能也將自2026年第1-2季起逐步減弱。基礎建設需求本身難以支撐如此高的產能利用率水準，顯示2026年上半年獲利展望趨於保守。

整體而言，高盛對未來六個月PA代工產業維持保守看法，但預期未來數年的總潛在市場（TAM）將持續擴大，在2025-2030年，PA代工的TAM年複合成長率可望達14%。

高盛認為，穩懋的營收規模雖然仍有望隨著TAM成長而擴大，但市占率將從2020年的74%降至2024年的54%，進一步下滑至2030年的40-50%。因此，高盛對於穩懋的目標價從69元上調43%到99元，但維持「賣出」。

至於宏捷科，高盛預期市占率可望持續提升，從2020年的10%成長至2024年的14%，並在2030年突破20%，受惠於在中國大陸與美國智慧機品牌／設計公司中的滲透率較高，且製程技術的成本效益也更高，因此將目標價從105元上調14%到120元，維持「中立」。

高盛 穩懋
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

旅遊平台 Klook 擬赴美掛牌

蘋果新 Air 延後上市 第一代銷售不如預期 組裝廠訂單恐落空

蘋果新品助攻後市看俏 高盛喊買這六檔蘋概股

陸人形機器人供應鏈陷產能過剩？ 高盛指多家公司尚無明確訂單

相關新聞

台股多空近日將表態 11檔外資連買股、這檔已逆勢狂買21天

台股12日在美股主要指數漲跌互見的背景下，開高後呈現震盪偏多走勢，可惜終場未站穩28K大關。技術面顯示，台股短期5、10...

台股能否重新站上28000點？ 專家指美延遲公布經濟數據成關鍵

台股連續2個交易日挑戰28000點得而復失，法人認為，上市櫃公司財報申報即將結束，在基本面空窗期，消息面恐成主導盤勢能否...

權值股遭砍單 台股收盤遭襲下滑121點 28,000點得而復失

台股12日收盤上漲162.14點，終場以27,947.09點作收，成交量5,605.09億元；最後一盤在台積電（2330...

二代健保補充保費「開刀高股息ETF」勢在必行！股添樂：投資人務必有所準備

財經分析師股添樂指出，本週市場最熱議題，莫過於健保署宣布二代健保補充保費要改制。 此舉引發極大民怨與投資圈震動，主因是政策宣布過於倉促、溝通不足。 他指出：「健保署長官在記者會上還特別感謝

多空拉鋸！三大法人再砍78億元 台股攻2萬8又差一點「積」情

台股12日由台積電（2330）帶隊反彈，鴻海（2317）、南亞（1303）、台塑化（6505）、金像電（2368）、致茂...

亞力財報／第3季 EPS 0.89元 在手訂單逾百億、訂單能見度至少三年

亞力（1514）12日公告，第3季稅後純益2.42億元，年增60.14％，每股純益（EPS）0.89元；累計今年前三季稅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。