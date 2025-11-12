正崴集團3家公司13日同步停牌 重大訊息將公布
臺灣證券交易所晚間公告，正崴（2392）上市普通股及以其為標的之認購（售）權證自13日起暫停交易，稍早正崴集團旗下的永崴投控（3712）、森崴能源（6806）均已紛紛公佈明日停牌，換言之，正崴集團3家掛牌公司將同步暫停交易。
證交所指出，正崴精密工業股份有限公司因有重大訊息待公布，上市普通股自114年11月13日起暫停交易，以其為標的之認購(售)權證亦同時暫停交易。正崴公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。
市場研判，應是森崴能源要對外說明與台電之間的協商進度與結果。回顧森崴能源在今年8月時，因台電離岸風電二期工程施工成本暴增，在與台電協商未果下，工程墊款近200億元，並先行認列虧損，導致上半年大虧44.3億元，每股稅後虧損達17.29元，預計與台電調解確定後，將依比例沖銷回補。
