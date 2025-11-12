快訊

黄明志捲謝侑心命案「尚查無明顯犯案證據」 可能明天保釋

登陸20分鐘就消散！鳳凰颱風晚間8時變熱帶低氣壓 20：30解除海陸警

台股多空近日將表態 11檔外資連買股、這檔已逆勢狂買21天

正崴集團3家公司13日同步停牌 重大訊息將公布

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣證券交易所晚間公告，正崴（2392）上市普通股及以其為標的之認購（售）權證自13日起暫停交易，稍早正崴集團旗下的永崴投控（3712）、森崴能源（6806）均已紛紛公佈明日停牌，換言之，正崴集團3家掛牌公司將同步暫停交易。

證交所指出，正崴精密工業股份有限公司因有重大訊息待公布，上市普通股自114年11月13日起暫停交易，以其為標的之認購(售)權證亦同時暫停交易。正崴公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。

市場研判，應是森崴能源要對外說明與台電之間的協商進度與結果。回顧森崴能源在今年8月時，因台電離岸風電二期工程施工成本暴增，在與台電協商未果下，工程墊款近200億元，並先行認列虧損，導致上半年大虧44.3億元，每股稅後虧損達17.29元，預計與台電調解確定後，將依比例沖銷回補。

正崴精密工業 台電
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

鳳凰颱風零星災情 苗栗縣578戶一度停電

嘉義縣沿海地區有風無雨 台電提前清洗礙子避免鹽塵害

宜蘭縣7000多戶停電還有上千戶沒電用 台電：力拚今全數復電

台電主管強摸女員工胸部 一審認罪、二審竟辯稱「你情我願」判7月

相關新聞

台股多空近日將表態 11檔外資連買股、這檔已逆勢狂買21天

台股12日在美股主要指數漲跌互見的背景下，開高後呈現震盪偏多走勢，可惜終場未站穩28K大關。技術面顯示，台股短期5、10...

台股能否重新站上28000點？ 專家指美延遲公布經濟數據成關鍵

台股連續2個交易日挑戰28000點得而復失，法人認為，上市櫃公司財報申報即將結束，在基本面空窗期，消息面恐成主導盤勢能否...

權值股遭砍單 台股收盤遭襲下滑121點 28,000點得而復失

台股12日收盤上漲162.14點，終場以27,947.09點作收，成交量5,605.09億元；最後一盤在台積電（2330...

二代健保補充保費「開刀高股息ETF」勢在必行！股添樂：投資人務必有所準備

財經分析師股添樂指出，本週市場最熱議題，莫過於健保署宣布二代健保補充保費要改制。 此舉引發極大民怨與投資圈震動，主因是政策宣布過於倉促、溝通不足。 他指出：「健保署長官在記者會上還特別感謝

多空拉鋸！三大法人再砍78億元 台股攻2萬8又差一點「積」情

台股12日由台積電（2330）帶隊反彈，鴻海（2317）、南亞（1303）、台塑化（6505）、金像電（2368）、致茂...

亞力財報／第3季 EPS 0.89元 在手訂單逾百億、訂單能見度至少三年

亞力（1514）12日公告，第3季稅後純益2.42億元，年增60.14％，每股純益（EPS）0.89元；累計今年前三季稅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。