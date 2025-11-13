就市論勢／記憶體、塑化、航運 吸睛

盤勢分析

美國參院通過臨時撥款法案，政府關門落幕，就業及通膨等數據發布恢復正常後，有助於聯準會判斷是否維持降息路徑；此外，各國對美關稅談判陸續底定，惟台美關稅談判結果遲未出爐，市場保守看待。

昨（12）日在記憶體與傳產兩大主力領軍下，台股盤中一度重新回到28,000點之上，可惜尾盤跳水，不過仍以月線上作收。終場加權指數漲162點，漲幅0.5%，收在27,947點。

台股盤中一度下探至27,800點附近，其後逢低承接買盤進場，且點火標的不限AI電子股，擴及傳產族群，展現多頭盤勢強勁韌性。

從技術面來看，11月以來多日尾盤下殺，但仍穩守月線之上，代表現階段價位支撐信心強。再者，近期成交量並未爆量失控，維持高檔換手局面，顯示籌碼從漲多電子股流向低基期傳產股，可視為類股良性輪動。

受惠AI需求發燒及傳統出口旺季加持，10月台灣出口創下單月歷史新高達618億美元，2025年前十月累積出口衝破5,000億美元，有望加持台股表現。

投資建議

投資人宜留意，近期OpenAI執行長奧特曼接受訪談時，未正面回應公司財務收入，是否足以支撐近期宣示採購達1.4兆美元的算力投資，且OpenAI CFO亦表示希望美國政府出手，為該公司AI算力投資的借款進行擔保，其後雖由奧特曼親自闢謠，表明並未要求政府擔保，但此番言論恐動搖投資人對AI基建成長預期，為台美AI類股後市表現投下不確定性。

本周大盤上檔面臨28,000點整數關卡反壓，短線大盤可能進入「指數箱型震盪、類股輪動表現」格局，操作策略上，建議適度調節持股、均衡配置。在美國政府運作重啟及台美關稅談判出爐前，除繼續持有強勢的記憶體類股外，可適度調節部分漲幅已高AI類股，將資金轉進位階相對較低的傳產塑化、航運等類股，進行輪動操作。