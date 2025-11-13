快訊

台東南橫公路新武路段今晨落石！道路雙向阻斷

風雨太大？水豚君跳籠「越獄」遇鳳凰颱風 放棄逃亡自己回家了

「滿堂紅麻辣鍋」董娘淪詐團洗錢首腦！北檢聲押禁見獲准 凌晨狼狽上囚車

聽新聞
0:00 / 0:00

兆豐證券、期貨 反詐評鑑績優

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
兆豐證券連續二年榮獲證交所「反詐騙評鑑」獎項，兆豐證券暨兆豐期貨董事長陳佩君（右）親自出席受獎。兆豐證／提供
兆豐證券連續二年榮獲證交所「反詐騙評鑑」獎項，兆豐證券暨兆豐期貨董事長陳佩君（右）親自出席受獎。兆豐證／提供

兆豐證券積極響應政府防詐政策，憑藉推動防詐措施的卓越成效及貫徹公平待客的服務精神，今（114）年再度榮獲臺灣證券交易所主辦的第二屆「反詐騙評鑑」卓越獎，由董事長陳佩君出席受獎。

子公司兆豐期貨今年亦榮獲臺灣期貨交易所首屆「期貨商反詐治理評鑑」的反詐治理績優獎、反詐治理特別獎第五名雙項肯定，雙雙展現防詐成果。

秉持兆豐金融集團「尊重包容、專業信賴、誠信當責」的核心價值，兆豐證券與兆豐期貨高度重視客戶承諾，由公司最高層級董事會擬訂公平待客暨防詐策略，並建構健全的防詐管理體系、督導公司三道防線。

兆豐證券暨兆豐期貨董事長陳佩君強調，兆豐證券、兆豐期貨近年積極將業務服務及公益作為均與防詐主軸緊密結合，並進行跨域阻詐。去年即創證券業者之先，與警政署刑事警察局簽訂「反詐騙合作意向書」，再配合集團聯防機制，至今仍持續深化與政府機關及民間夥伴聯防關係，打造更堅實防詐守護網。同時，深耕公司內部全員反詐的企業文化、提升全員阻詐意識。

兆豐證券與兆豐期貨董事會皆責成公平待客委員會為反詐專責單位，統籌推動公平待客暨防詐業務，並由總經理督導各部門，確保三道防線落實執行，並強化第一線同仁機警識詐、積極阻詐能力；今年亦舉辦董事公平待客暨反詐騙交流座談會，邀集董事與高階主管共同參與，以精進公司防詐騙措施。

另一方面，兆豐證券與兆豐期貨持續拓展識詐教育觸角，除將防詐警語融入多元客戶接觸管道，包含於官網及電子交易平台設立防詐騙專區，以及自媒體平台、線上交易App介面、電子對帳單及簡訊通知等皆提供防詐警語；更進一步深入在地社區及校園舉辦金融識詐講座，強化民眾識詐意識。

未來，兆豐證券與兆豐期貨將持續精進防詐動能，與主管機關、集團及其他產業夥伴，公私協力，一同共築更完善的聯防網絡，守護投資人資產安全，提供投資大眾安全信賴的金融環境。

兆豐金 臺灣期貨交易所 董事長
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

GOGOLOOK 財報／本業連三季獲利 前三季營業利益為同期新高

凱基期貨反詐治理成果卓越 榮獲期交所兩大獎殊榮

兆豐證券、期貨雙獲「反詐騙評鑑」獎 全方位守護投資人資產安全

防詐網3.0與民間合作 更快預防與下架

相關新聞

台股殺尾盤…28K得而復失 台積最後一盤遭外資與市場主力砍殺

美股道瓊指數收盤創高吹響多頭號角，激勵台股昨（12）日開高，盤中最高衝上28,071點、成功站回月線，但最後一盤遭賣壓摜...

散戶搶進 融資餘額攀升

台股高檔震盪，投資人追多情緒依舊熱絡。觀察市場融資餘額持續攀升，昨（12）日最新數據已達3,129.5億元，攀本波回升以...

就市論勢／記憶體、塑化、航運 吸睛

美國參院通過臨時撥款法案，政府關門落幕，就業及通膨等數據發布恢復正常後，有助於聯準會判斷是否維持降息路徑；此外，各國對美關稅談判陸續底定，惟台美關稅談判結果遲未出爐，市場保守看待。

兆豐證券、期貨 反詐評鑑績優

兆豐證券積極響應政府防詐政策，憑藉推動防詐措施的卓越成效及貫徹公平待客的服務精神，今（114）年再度榮獲臺灣證券交易所主...

凱基證深化防詐機制 奪殊榮

臺灣證券交易所年度「證券商反詐騙評鑑」結果揭曉，凱基證券憑藉全面且持續深化的防詐機制獲頒「卓越獎」，連續兩年受主管機關肯...

行銷創新板 找上中介商

臺灣證券交易所正式啟動「亞洲創新籌資平台」後，推出多項創新板法規鬆綁措施。為使中介機構深入瞭解本次創新板制度修正重點，證...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。