崇友財報／前三季 EPS 5.06元 創同期新高

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

崇友（4506）實業12日公告，第3季稅後純益3.22億元，年增30.65％，每股純益（EPS）1.82元，前三季稅後純益8.95億元，年增19.74％，每股純益5.06元，單季、前三季獲利均創同期新高。

崇友表示，第3季新梯、汰舊換新業務營收占比分別達47.85％、11.33％表現，在新梯出貨進度順暢、汰舊換新需求延續的帶動下，相關訂單完工認列表現穩健成長，加上長期布局維修保養服務領域，透過完善的維修保養制度、專業技術團隊與智慧化派工管理，能即時因應客戶維修保養需求，不僅提升服務效率，也推動維保服務續約率維持良好表現。

崇友指出，第3季整體毛利率為31.32％，隨著集團持續深化住宅、醫療與商辦等多元化案源接單表現，且持續強化採購策略與成本控管，透過優化關鍵零組件採購效率、提升庫存與備品管理精準度，以及落實內部管理費用的結構調整，挹注單季獲利繳出年成長的好成績。

展望未來營運，崇友指出，觀察國內都市更新、老舊建築重建及工業區開發案量需求，有助於新梯與汰換市場需求可望維持穩健成長，因應目前整體在手新梯訂單量體，仍持續優化工程管理流程、強化供應鏈整合及專業人力彈性效率，並穩步推動高階智慧電梯產品線升級，以奠定市場良好競爭力，此外，崇友秉持「安全、品質、服務」三大經營理念，以創新技術與在地化服務為核心，深化旗下新梯、汰舊換新及維修保養等三大業務動能，創造未來中長期營運成長態勢。

崇友 每股純益
