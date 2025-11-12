台股多空近日將表態 11檔外資連買股、這檔已逆勢狂買21天
台股12日在美股主要指數漲跌互見的背景下，開高後呈現震盪偏多走勢，可惜終場未站穩28K大關。技術面顯示，台股短期5、10、20日均線糾結於27,800至28,000點，日KD指標在50附近醞釀止跌，量能、均線與指標皆已進入狹幅整理的末端，近日的漲跌將成為決定短線多空方向的關鍵。
在盤面結構上，繼金融股周二完成階段性輪動後，非金電族群周三接棒演出。其中，玻璃陶瓷受惠於AI時代高速訊號傳輸對高階低熱膨脹係數玻纖布的強勁需求，台玻（1802）因是全球少數供應商，周三上攻漲停。塑膠股則聚焦台塑集團，南亞（1303）受惠於電子材料需求強勁及第3季有望虧轉盈，股價擴量創高，台塑化（6505）亦續創新高。汽車業方面，市場傳聞鴻華先進將買下納智捷，激勵裕隆（2201）上攻漲停，中華車（2204）亦有表現。
值得注意的是，在法人普遍調節的背景下，仍有部分個股獲得外資逆勢連續買超 。其中，日月光投控（3711）獲外資連續買超達21天，換言之，等於是整個月都在加碼，累積買超張數達110,028張。其他如亞德客-KY（1590）連買17天，禾榮科（7799）與康普（4739）皆連買13天，營邦（3693）、晶碩（6491）等則獲連買10天以上。在外資持續買進的標的，其後續走勢值得市場持續追蹤關注。
觀察籌碼面，外資現貨持續賣超84.8億、已經邁入連九賣，波段總計賣超1,736.61億元，11月以來天天賣超，不過外資期貨淨空單12日減至29,964口，現貨賣超力道也有所縮減，法人表示，可持續觀察外資後續動向是否轉為回補。
當前大盤於10日、月線間狹幅震盪，量能萎縮，顯示市場缺乏更明確的多空刺激。此外，盤面警訊包括量價結構與技術指標陸續背離、融資站上3,000億水位，及騰落指標持續滑落，整體操作難度偏高。分析師建議，由於大盤屢攻不上28,000點高位，操作上應逢高持續謹慎減碼、短進短出為主，優先控管資金水位；若短線要再次走強，則必須見到量能逐步加溫以及外資的回頭買超。
