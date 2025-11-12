台股能否重新站上28000點？ 專家指美延遲公布經濟數據成關鍵

快訊

中央社／ 台北12日電
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股連續2個交易日挑戰28000點得而復失，法人認為，上市櫃公司財報申報即將結束，在基本面空窗期，消息面恐成主導盤勢能否重回28000點關鍵，而美國延後公布的經濟數據將成為重要因素。

台股今天上漲162.14點，收在27947.09點，成交值新台幣5605.09億元。三大法人合計賣超77.97億元，其中外資及陸資賣超84.84億元、投信賣超27.51億元，自營商則買超34.38億元。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉接受電訪表示，台股近日盤中過28000點，但收盤低於28000點，28000點之上有賣壓；挑戰高點也從上週高點28500點降為28000點，若屢攻28000點不過，指數便有向下壓力。

黃國偉指出，台股昨天跌破月線之後，今天又回到月線27846點之上，近日持續在上攻28000點與月線附近震盪，若有新消息面因素，可能左右盤勢站穩28000點或反轉向下。台股財報公布即將結束，美國政府先前停擺未公布的經濟數據可望補公布，如非農就業數據等，或許將成為改變盤局的因素。

外資今天賣超前10名依序為緯創、旺宏、南亞科、台新新光金、元大台灣50（0050）、中石化、仁寶、至上、臻鼎-KY、富邦台50（006208）。

外資買超前10名依序為群益台灣精選高息（00919）、力積電、台塑、元大金、中信中國50正2（00753L）、元大滬深300正2（00637L）、期街口布蘭特正2（00715L）、定穎投控、尖點、復華富時不動產（00712）。

台股
