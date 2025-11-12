快訊

獨／了解藍營國防預算立場 AIT處長谷立言拜會鄭麗文

宜蘭大淹水護理師急上班救人 老爸推竹筏「連人帶機車」護送女兒出勤

新壽解約議會過了！輝達是否來台設分公司 李四川這樣說

AI 泡沫疑慮升溫？ 法人評析：台股這原因底氣十足

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

隨著AI商機持續發酵，市場對「AI泡沫化」的疑慮升溫。法人指出，若聯準會12月暫停降息、流動性收縮，美股科技股恐出現15%至20%的技術性回檔，進而牽動全球與台股表現。不過，主因台股基本面穩健、出口動能強勁，仍具支撐力與抗震底氣。

美國S&P 500指數經周期調整本益比逼近2000年網路泡沫高點，那斯達克「AI七雄」平均本益比逾35倍，但第3季營收增速已降至12%，低於第2季的18%。摩根士丹利與高盛警示估值與基本面脫鉤，英國央行總裁更指出，若AI概念股修正，可能引發全球需求下滑。

不過，台灣基本面仍展現強勁韌性。10月出口金額達618億美元，創單月歷史新高、年增49.7%，再度超越韓國，財政部預估全年出口可望突破6,000億美元，年增率上看三成，追平1980年代以來第二長上升周期，為台股後市提供支撐。

聯邦投信認為，雖然全球評價接近高檔，但美台企業第3季財報普遍優於預期，獲利動能穩健，建議投資人維持高持股水位，並依據財報表現汰弱留強、彈性調整組合。

聯邦台灣精彩50 ETF（009804）產品協理何彥樟表示，觀察台股產業面，AI應用出口暢旺與匯率穩定帶動相關供應鏈獲利創新高，銅箔基板（CCL）、印刷電路板（PCB）、散熱模組及伺服器組裝等族群均受惠。

雖進入傳統淡季，但AI伺服器與高效能運算（HPC）訂單能見度可望延續至明年第1季，市場資金將持續聚焦基本面佳與具成長潛力的企業。

何彥樟指出，雖然市場對AI概念股的高估值仍有部分疑慮，但台股整體企業體質健全、產業鏈完整，仍具長期競爭優勢。

台灣出口總額近三年表現。資料來源／Bloomberg；資料統計至2025/10/31。
台灣出口總額近三年表現。資料來源／Bloomberg；資料統計至2025/10/31。

AI 台股 基本面
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

00922鎖定台股AI領頭羊、00725B穩健債券收息！ 股債布局成主流選擇

11月台股期指漲274點

金像電開盤鎖、PCB火力展現！直雲「多頭不改」：已知利空反應完就沒事

台股早盤漲逾150點站回月線 台積電開高5元

相關新聞

權值股遭砍單 台股收盤遭襲下滑121點 28,000點得而復失

台股12日收盤上漲162.14點，終場以27,947.09點作收，成交量5,605.09億元；最後一盤在台積電（2330...

二代健保補充保費「開刀高股息ETF」勢在必行！股添樂：投資人務必有所準備

財經分析師股添樂指出，本週市場最熱議題，莫過於健保署宣布二代健保補充保費要改制。 此舉引發極大民怨與投資圈震動，主因是政策宣布過於倉促、溝通不足。 他指出：「健保署長官在記者會上還特別感謝

多空拉鋸！三大法人再砍78億元 台股攻2萬8又差一點「積」情

台股12日由台積電（2330）帶隊反彈，鴻海（2317）、南亞（1303）、台塑化（6505）、金像電（2368）、致茂...

亞力財報／第3季 EPS 0.89元 在手訂單逾百億、訂單能見度至少三年

亞力（1514）12日公告，第3季稅後純益2.42億元，年增60.14％，每股純益（EPS）0.89元；累計今年前三季稅...

國泰證券11月投資觀點：降息預期助攻消費動能 掌握電商、AI 布局契機

時序進入2025年第4季，美國聯準會（Fed）繼9月啟動2025年度首次降息後，10月29日再度宣布降息一碼，展現持續寬...

國泰證券11月投資觀點：掌握電商、AI 應用與長債布局契機

時序進入第4季，美國聯準會（Fed）繼9月啟動本年度首次降息後，於10月29日再度宣布降息1碼，展現持續寬鬆的政策立場。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。