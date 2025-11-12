快訊

獨／了解藍營國防預算立場 AIT處長谷立言拜會鄭麗文

宜蘭大淹水護理師急上班救人 老爸推竹筏「連人帶機車」護送女兒出勤

新壽解約議會過了！輝達是否來台設分公司 李四川這樣說

AI採用持續擴散 長線投資科技股抓住科技巨浪

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
股市示意圖。圖／AI生成
股市示意圖。圖／AI生成

科技七雄在最新財報季繳出優異業績，其中的幾家超大型雲端服務商持續上修AI資本支出，只要能證明強勁AI需求能提高變現能力，投資人均會給予獎勵，與此同時，近日Nvidia公布的許多合作案均顯示AI採用將持續擴散至各領域，放眼長線這將使AI浪潮愈來愈大，對於投資人而言，布局能一手掌握多元AI投資機會的科技基金將是一個好選項。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森•柯堤斯表示，近年科技巨頭的巨額資本支出主要用於建立AI基礎設施、提高AI模型能力、試驗新的應用實例、將資料與IT系統AI化、建立內部知識和技能，也為當前和未來的AI需求奠定了基礎，預計這些資本支出與轉化將持續至2026年及以後，而所有這些努力應會在未來幾年轉化為廣泛的採用，進而惠及科技領域各個次產業。

亞馬遜與Alphabet均公布強勁雲端服務業務，加上與AI新創Anthropic合作開發或自行開發的AI模型位居領先地位且採用率提升，證實正逐漸回收AI投資成果，股價在業績公布後大漲，同時，Nvidia執行長黃仁勳於GTC大會上宣布多項重大合作，除獲美國政府5,000億美元先進晶片訂單且將為美國能源部建造超級電腦外，還與Nokia達成6G電信協議、與Stellantis和Uber合作開發自駕技術、與Palantir合作改善企業物流、與禮來藥廠合作加速藥物研發，顯示AI應用已逐漸擴及至更廣泛的領域，並非科技領域獨享。

富蘭克林坦伯頓科技基金聚焦投資AI題材，近七成持股與AI相關，包含上述Nvidia、亞馬遜、Alphabet、Uber、Anthropic，另還投資於博通、台積電ADR等AI晶片商以及AI設計工具Canva、AI精準醫療廠商Tempus AI，期待藉廣泛投資積極投入AI技術與服務且不同領域的公司來參與長期AI行情，值得留意的是，該基金還提供美元、日圓等多元幣別選擇，投資人也可選擇累積或穩定月配息股份，同時滿足不同投資需求。

富蘭克林證券投顧表示，近期市場熱烈討論「AI永動機」現象，過去也發生類似情況，當時是在網路時代科技業正走向艱難的時期，與目前的明顯差異是，1990年代的交易最終建造一堆多年都未使用的光纖網路，但當前每個用於資料中心的GPU都立即使用，回歸基本面，強勁AI需求下預計將持續推動2025年科技巨頭業績，且將延續至2026年與更久的未來，故長期投資科技股仍是參與AI浪潮的重要方式。

據統計，若從1980年以來便投資那斯達克綜合指數，截至今年10月累積報酬高達198倍，另統計1971年2月至2025年10月期間數據，任意期間定期定額投資那斯達克綜合指數三年平均報酬約達20.68%，上漲機率超過八成，投資人也可藉由穩定月收益平衡型基金為核心並搭配定期定額投資科技型基金來打造攻守兼備投資組合。

定期定額投資富蘭克林坦伯頓科技基金報酬表現。(資料來源︰理柏資訊)
定期定額投資富蘭克林坦伯頓科技基金報酬表現。(資料來源︰理柏資訊)
那斯達克綜合指數成立以來任意月份進場「定期定額」投資的報酬率。(資料來源：理柏資訊)
那斯達克綜合指數成立以來任意月份進場「定期定額」投資的報酬率。(資料來源：理柏資訊)

AI 亞馬遜
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

震盪行情…009810為何績效跑贏S&P500？答案在「分散」

歐股收高 未受科技股走疲影響

就市論勢／消費性族群 分批布局

宜蘭連兩天傳出落海意外 男子釣魚遭巨浪吞噬身亡

相關新聞

權值股遭砍單 台股收盤遭襲下滑121點 28,000點得而復失

台股12日收盤上漲162.14點，終場以27,947.09點作收，成交量5,605.09億元；最後一盤在台積電（2330...

二代健保補充保費「開刀高股息ETF」勢在必行！股添樂：投資人務必有所準備

財經分析師股添樂指出，本週市場最熱議題，莫過於健保署宣布二代健保補充保費要改制。 此舉引發極大民怨與投資圈震動，主因是政策宣布過於倉促、溝通不足。 他指出：「健保署長官在記者會上還特別感謝

多空拉鋸！三大法人再砍78億元 台股攻2萬8又差一點「積」情

台股12日由台積電（2330）帶隊反彈，鴻海（2317）、南亞（1303）、台塑化（6505）、金像電（2368）、致茂...

亞力財報／第3季 EPS 0.89元 在手訂單逾百億、訂單能見度至少三年

亞力（1514）12日公告，第3季稅後純益2.42億元，年增60.14％，每股純益（EPS）0.89元；累計今年前三季稅...

國泰證券11月投資觀點：降息預期助攻消費動能 掌握電商、AI 布局契機

時序進入2025年第4季，美國聯準會（Fed）繼9月啟動2025年度首次降息後，10月29日再度宣布降息一碼，展現持續寬...

國泰證券11月投資觀點：掌握電商、AI 應用與長債布局契機

時序進入第4季，美國聯準會（Fed）繼9月啟動本年度首次降息後，於10月29日再度宣布降息1碼，展現持續寬鬆的政策立場。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。