AI採用持續擴散 長線投資科技股抓住科技巨浪

科技七雄在最新財報季繳出優異業績，其中的幾家超大型雲端服務商持續上修AI資本支出，只要能證明強勁AI需求能提高變現能力，投資人均會給予獎勵，與此同時，近日Nvidia公布的許多合作案均顯示AI採用將持續擴散至各領域，放眼長線這將使AI浪潮愈來愈大，對於投資人而言，布局能一手掌握多元AI投資機會的科技基金將是一個好選項。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森•柯堤斯表示，近年科技巨頭的巨額資本支出主要用於建立AI基礎設施、提高AI模型能力、試驗新的應用實例、將資料與IT系統AI化、建立內部知識和技能，也為當前和未來的AI需求奠定了基礎，預計這些資本支出與轉化將持續至2026年及以後，而所有這些努力應會在未來幾年轉化為廣泛的採用，進而惠及科技領域各個次產業。

亞馬遜與Alphabet均公布強勁雲端服務業務，加上與AI新創Anthropic合作開發或自行開發的AI模型位居領先地位且採用率提升，證實正逐漸回收AI投資成果，股價在業績公布後大漲，同時，Nvidia執行長黃仁勳於GTC大會上宣布多項重大合作，除獲美國政府5,000億美元先進晶片訂單且將為美國能源部建造超級電腦外，還與Nokia達成6G電信協議、與Stellantis和Uber合作開發自駕技術、與Palantir合作改善企業物流、與禮來藥廠合作加速藥物研發，顯示AI應用已逐漸擴及至更廣泛的領域，並非科技領域獨享。

富蘭克林坦伯頓科技基金聚焦投資AI題材，近七成持股與AI相關，包含上述Nvidia、亞馬遜、Alphabet、Uber、Anthropic，另還投資於博通、台積電ADR等AI晶片商以及AI設計工具Canva、AI精準醫療廠商Tempus AI，期待藉廣泛投資積極投入AI技術與服務且不同領域的公司來參與長期AI行情，值得留意的是，該基金還提供美元、日圓等多元幣別選擇，投資人也可選擇累積或穩定月配息股份，同時滿足不同投資需求。

富蘭克林證券投顧表示，近期市場熱烈討論「AI永動機」現象，過去也發生類似情況，當時是在網路時代科技業正走向艱難的時期，與目前的明顯差異是，1990年代的交易最終建造一堆多年都未使用的光纖網路，但當前每個用於資料中心的GPU都立即使用，回歸基本面，強勁AI需求下預計將持續推動2025年科技巨頭業績，且將延續至2026年與更久的未來，故長期投資科技股仍是參與AI浪潮的重要方式。