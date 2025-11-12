快訊

多空拉鋸！三大法人再砍78億元 台股攻2萬8又差一點「積」情

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

台股12日由台積電（2330）帶隊反彈，鴻海（2317）、南亞（1303）、台塑化（6505）、金像電（2368）、致茂（2360）等連袂上漲，加上玻纖布族群及部分PCB、記憶體個股持續強攻，拉抬大盤指數收復月線以外，更一度衝上28,071.76點，觸及10日線及2萬8千關；但，緯穎（6669）、緯創（3231）、川湖（2059）、廣達（2382）等走弱，加上台積電臨收又拉低10元，終場大盤收漲162.14點、報27,947.09點，成交值降至5,605.09億元。三大法人賣超77.98億元。

個股方面，人氣王由力積電（6770）以近50萬張大量奪得，成交值同步放大至175.61億元、位列今日第四大。

統計三大法人12日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超84.84億元，投信賣超27.51億元；自營商買超（合計）34.38億元，其中自營商（自行買賣）買超4.5億元、自營商（避險）買超29.88億元。

統計今日成交值超過百億元個股有14檔，股價8漲6跌，以力積電、富喬（1815）收漲停最搶眼。依序為：台積電348.11億元，股價漲0.68%、收1,475元；南亞科（2408）309.13億元，股價跌0.91%、收163元；定穎投控（3715）206.9億元，股價漲6.73%、收119元；力積電175.56億元，股價漲9.94%、收36.5元；鴻海158.46億元，股價漲1.83%、收251元；旺宏（2337）153億元，股價漲1.12%、收40.65元；台達電（2308）133.12億元，股價跌0.51%、收967元；台燿（6274）130.57億元，股價漲7.81%、收407元；富喬128.12億元，股價漲10%、收91.3元；緯創121.17億元，股價跌3.81%、收139元；奇鋐（3017）117.63億元，股價跌2.27%、收1,505元；富世達（6805）113.97億元，股價跌1.92%、收1530元；緯穎110.06億元，股價跌3.39%、收4,560元；至上109.28億元，股價漲1.25%、收81元。

統計今日成交量超過十萬大張個股有11檔，股價除南亞科收低以外，其餘皆漲。依序為：力積電497,653張、旺宏376,055張；台玻（1802）233,018張，股價漲9.98%、收35.25元；南亞科190,254張、定穎投控185,221張；南亞173,674張，股價漲9.93%、收49.8元；富喬143,118張、至上（8112）132,131張；期街口布蘭特正2（00715L）128,398張，股價漲3.33%、收10.85元；群益台灣精選高息（00919）109,303張，股價漲0.74%、收21.66元；華新（1605）109,033張，股價漲3.47%、收31.35元。

南亞科 台積電 台股
