凱基證券反詐全面強化防線 榮獲證交所反詐騙評鑑卓越獎

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
凱基證券榮獲證交所「反詐騙評鑑」卓越獎，由證交所總經理李愛玲頒獎(左)，凱基證券法令遵循部主管劉金龍代表領獎。凱基證／提供
臺灣證券交易所年度「證券商反詐騙評鑑」結果揭曉，凱基證券憑藉全面且持續深化的防詐機制獲頒「卓越獎」，連續兩年備受主管機關肯定，展現其在投資人保護與金融安全領域的領導地位。本次評鑑以反詐騙組織管理與成效、宣導活動與教育訓練、客戶關懷措施及資訊揭露四大面向進行評比，充分肯定凱基證券將防詐作業深度融入日常營運，有效保障客戶權益並強化風險辨識能力。

凱基證券秉持「公平同理，待客如己」的服務理念，致力打造安全、可信賴的投資環境，防詐推動上展現多項亮點，首先於宣導面積極拓展多元管道，透過「凱基證券樂活投資人」YouTube頻道發布反詐影片，強調「5D反詐」原則，以簡明易懂的方式教育投資人識別詐騙手法；並於股務研討會積極進行反詐宣導，強化警覺意識，也定期提醒客戶辨識投資訊息真偽，提供「全民防騙」網站連結，讓防詐意識融入日常投資行為；亦將識詐教育納入員工必修課程，深化內部防詐文化，持續推動金融防詐素養課程。

在組織與數位防護方面，凱基證券成立反詐騙專責單位與應變小組，建立跨部門通報機制與事件處理流程，並定期召開防詐會議，強化應變效率，今年更與警政署刑事局簽署合作備忘錄，推動情資分享與識詐教育，展現金融業與公部門協力打詐的決心，同時導入RSA偽冒偵測、白名單與系統防堵功能，即時預警高風險偽冒資訊，執行關閉下架作業，有效阻斷詐騙訊息擴散。

此外，科技創新方面，凱基證券與知名防詐科技公司Gogolook合作，成為首家提供詐騙情資查詢服務的證券商，協助投資人快速辨識可疑訊息來源，提升防詐效率與精準度，更領先同業使用專屬短碼簡訊「68178」，提升數位通訊的信任機制，確保客戶接收資訊的安全性與真實性，並進一步推出一鍵加入聯絡人功能，協助客戶辨識官方簡訊來源，有效防範釣魚詐騙，展現金融科技在防詐領域的創新應用。

凱基證券榮獲「反詐騙評鑑活動」卓越獎，不僅是對防詐成效的肯定，更是對於守護投資人安全的高度讚譽，未來將持續深化防詐宣導與資訊揭露，發揮證券商第一線職能，與投資人攜手打造安全、穩定且友善的金融交易環境。

