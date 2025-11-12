快訊

亞力（1514）12日公告，第3季稅後純益2.42億元，年增60.14％，每股純益（EPS）0.89元；累計今年前三季稅後純益5.91億元，年增2.8％，每股純益2.19元，單季、前三季獲利均創同期新高。

亞力目前在手訂單超過百億元，亞力表示，配合政府加速強韌電網計畫，台電銷貨創同期新高，尤其下半年來自半導體產業海內外擴建新廠訂單有顯著成長、軌道建設之訂單也大幅成長且今年接單仍高於出貨，訂單能見度至少三年，未來營運仍持續看好。

展望未來，亞力認為，AI科技爆發下，也帶來IDC機房之興建，且其AI資料中心高速度、高效率的運算需要更龐大的電能予以支撐，在電能的供應、傳輸皆需要更多變電所的GIS及變壓器予以保護及變壓，對重電業帶來另一波的商機。

亞力財報／第3季 EPS 0.89元 在手訂單逾百億、訂單能見度至少三年

