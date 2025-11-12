權值股遭砍單 台股收盤遭襲下滑121點 28,000點得而復失

台股12日收盤上漲162.14點，終場以27,947.09點作收，成交量5,605.09億元；最後一盤在台積電（2330）及部分權值股遭砍單下，指數下滑121.1點，收盤指數未能站上28,000點；台積電（2330）收盤價1,475元，上漲10元，漲幅0.68%。

今日成交金額大且走高為：定穎投控（3715）、力積電（6770）、鴻海（2317）、旺宏（2337）、台燿（6274）、富喬（1815）、尖點（8021）、至上（8112）及南亞（1303）；成交金額大且疲軟者則為：南亞科（2408）、台達電（2308）、緯創（3231）、奇鋐（3017）、富世達（6805）、緯穎（6669）、川湖（2059）、貿聯-KY（3665）及南電（8046）。

第一金投顧表示，盤面短線震盪不影響中長線多頭看法，隨著AI應用持續成長，將帶動台股有撐，逢低優先布局績優權值股；AI仍是2025~2026年的成長主旋律，選股仍以具成長動能的產業為主，目前以AI相關展望最明確，成長性也最好，2025年有成長動能的企業將是資金持續關注的對象。其他消費性產品，像是PC及手機雖然2025年可能有換機潮，但仍需觀察總體經濟景氣及消費者預算的變化而定，惟有AI，特別是伺服器相關，隨著AI應用資料運算及傳輸量更大，應用上更加成熟，在雲端服務供應商持續加大資本支出情況下，相關供應鏈將持續受惠。

中長期而言，以AI伺服器規格升級受惠的零組件廠相對受到關注，對AI後市仍正向看待，績優股可持股續抱，或逢低留意介入機會，包括IC設計、PC/NB/Server 組裝、光通，IC設計主要看ASIC族群，CSP業者自研AI晶片，ASIC廠商將受惠，還有手機晶片IC、PC週邊IC也有間接受惠AI終端裝置換機潮及規格提升，光通訊由於AI伺服器要求傳輸速率高，規格提升也將帶動產業成長。

傳產股短線則可留意玻璃陶瓷、塑膠、電器電纜、油電燃氣、金融保險等表現強勁族群，中長線仍舊為原物料、車用、綠能重電成長股。選股依舊回歸基本面，有獲利成長的公司才能保護股價下檔風險，大型股找低基期AI權值股，小型股可留意短線資金匯聚、具成長潛力、獲利虧轉盈等轉機股。短線可留意盤面較強的各族群，或接下來營收亮眼等類股，長線聚焦持續成長產業趨勢，以及季報年報等基本面選股，有拉回再作長線布局，並嚴控持股水位與風險。