國泰證券11月投資觀點：降息預期助攻消費動能 掌握電商、AI 布局契機

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
2025年11月全球商品及主要市場投資氣象觀測圖、主要產業觀察。（國泰證券／提供）
時序進入2025年第4季，美國聯準會（Fed）繼9月啟動2025年度首次降息後，10月29日再度宣布降息一碼，展現持續寬鬆的政策立場。市場普遍預期利率將持續下行，為經濟注入更多活水，全球經濟在此背景下朝向溫和復甦，年末消費旺季與AI技術滲透成為推動市場動能的雙引擎。

國泰證券指出，電商產業在AI應用與個人化體驗普及下，銷售額有望迎來成長機會，建議投資人可留意相關族群；同時，債券市場在降息預期下逐步回穩，AI主題債券成為新亮點。整體而言，消費品、AI應用與長年期債券仍為關注焦點，投資人可把握政策利多與產業趨勢交織下的布局契機。

國泰證券觀察，隨著美國感恩節與聖誕節假期來臨，全球購物需求蓄勢待發，電商平台積極導入AI技術以提升消費者體驗與轉換率，AI應用從輔助搜尋進化為主動銷售工具，例如亞馬遜（Amazon）推出Rufus聊天助理與「Buy for me」功能，讓AI代理（AI Agent）能根據使用者需求自動搜尋、比價並完成下單流程；沃爾瑪（Walmart）則與OpenAI合作，讓消費者可直接透過ChatGPT完成商品搜尋、加入購物車及結帳流程。國泰證券指出，代理式AI（Agentic AI）與個人化體驗的普及，將引領電商產業新一波變革與銷售額的結構性成長，相關產業鏈與技術供應商值得投資人持續關注。

國泰證券觀察，債券市場在降息預期逐步升溫下，表現逐漸回穩，儘管美國政府停擺存在不確定性，長年期美債相對較高的殖利率水準仍持續吸引買盤進場，於近期價格表現領漲。國泰證券認為，因應AI投資熱潮，科技巨頭如Meta、甲骨文（Oracle）等 1 ，開始透過發行公司債籌措資金，其中AI相關債券發行量明顯增加，反映出企業對AI長期發展的高度信心，建議投資人可關注科技、大型金融與公用事業等信用體質佳的債券標的，掌握潛在報酬與分散風險的雙重優勢。

總體來看，在全球經濟逐步復甦、消費旺季及AI技術滲透等市場利多因素下，國泰證券建議投資人可聚焦於消費品、電商、科技等成長型與景氣循環產業。同時，搭配信用良好的長年期債券標的，並持續關注政策動向與產業趨勢，靈活調整資產配置，以迎接2025年末的投資契機。

AI 債券
