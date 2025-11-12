台積電最高漲20元 台股開高走高站回28,000點之上

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

美股四大指數11日漲跌互見，其中以費半指數下跌2.4%跌幅最重。不過台股12日開高走高，盤中最高上漲283點至28,071點，再度站回28,000點之上。台積電盤中最高上漲20元至1,485元。

永豐期貨指出，近期市場情緒偏向觀望，雖然基本面仍有支撐，包括金控獲利表現穩健與第4季傳統作帳行情，但籌碼結構顯示短線浮額偏高，融資餘額快速增加造成短多集中，市場必須經過一定程度的清洗才能再啟動攻勢。技術面上大盤仍在盤整區間內震盪，短線若未能守住昨日夜盤低點，恐將進一步測試下方支撐，反之若能在此區穩住，後續仍有機會在基本面支撐下緩步築底。現階段屬於籌碼整理期，操作上宜採保守策略，等待融資降溫與量能重新放大後再尋求多方契機。

台新投顧表示，國內AI供應鏈包括伺服器組裝、記憶體、機殼、PCB等族群皆有所表現，產業成長格局不變，然相關個股累計漲幅已大，操作上應避免過度追價。非電子方面，產業逐漸落底之塑膠股表現較佳，然獲利回升速度較慢，區間操作即可。時序已進入第4季，集團作帳行情將逐漸升溫，可留意塑膠、紡織等作帳機率較高之集團股。

