台股盤中站回28,000點 道瓊創高點燃多頭信心 熱門股漲停潮湧現

道瓊工業指數11日創下收盤新高，激勵台股12日開高走高，截至上午12點左右，盤中最高一度站回28,067點、暫時力守月線之上，28,000點保衛戰正式開打。

截至上午12點整，盤面上，價漲量「燈」的漲停股，包括：力積電（6770）、台玻（1802）、南亞（1303）、富喬（1815）、華東（8110）、南茂（8150）、建榮（5340）、創見（2451）、裕隆（2201）、宏達電（2498）、宜鼎（5289）、昇達科（3491）、金像電（2368）等，紛紛上攻至漲停板。

此外，強勢族群包括：銅箔基板族群的南亞、台燿（6274）、聯茂（6213）、台光電（2383）；貨櫃族群的長榮（2603）、陽明海運（2609）、萬海（2615）；記憶體的創見、威剛（3260）、晶豪科（3006）；PCB的建榮、金像電也紛紛走強。

美股方面，聯邦投信行銷業務處產品協理何彥樟表示，根據Morningstar Direct、Ibbotson與 Shiller Data統計，截至2025年8月31日，美國股市自1870年以來的實質報酬曲線顯示，即使歷經超過150年的戰爭、通膨、金融危機與疫情衝擊，長期投資仍展現驚人韌性。

若以純股票組合計算，1美元至今可成長至約3.3萬美元；而傳統 60/40 股債平衡組合則達4,200美元，報酬雖相對溫和，但波動顯著減緩，顯示「時間與分散」是長期投資最強的雙重防護力。

何彥樟分析，歷史上無論是1929年大蕭條、1970年代通膨熊市、1987年黑色星期一、2008 年金融海嘯，甚至2020年的疫情與近年的地緣政治動盪，市場雖一度劇烈下挫，但最終皆創下新高。代表在長期通膨調整後，股市的實質成長能力持續擴大，美國經濟體系的創新與盈利能力為核心支撐。

展望未來，當前市場同樣面臨通膨與利率高檔、供應鏈重組與地緣風險交錯等挑戰，資產價格的波動可能加劇。投資人可從歷史經驗中汲取教訓，透過多元資產配置與長期定期定額策略，在不確定的環境中持續累積報酬。歷史證明，危機不僅是風險，更是長期投資價值浮現的契機。